شمال سوريا- بعد بضعة أيام من سيطرة المعارضة السورية على حلب، كبرى مدن الشمال السوري وعاصمة البلاد الاقتصادية، تسود حالة من الترقب والحذر بين أهالي المدينة، في وقت تشهد فيه غالبية أحيائها حركة شبه اعتيادية وعودة تدريجية لمظاهر الحياة اليومية.

ويبدي سكان حلب -بشكل أساسي- مخاوف من قصف الطيران الحربي الروسي والتابع لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي استهدف عدة مناطق بالمدينة منذ إعلان المعارضة بسط سيطرتها عليها، موقعا قتلى وجرحى من المدنيين.

كما شهدت المدينة في الأيام الأولى أزمة خبز حادة سرعان ما تراجعت نسبيا بعد تدخل منظمات وجمعيات أهلية عاملة في إدلب وريف حلب، بتوزيع الآلاف من ربطات الخبز على الأهالي في غالبية أحيائها.

تحديات

ولا تزال حلب تواجه تحديات كبرى من ناحية تأمين الكهرباء والماء، إذ تشهد معظم الأحياء انقطاعا مستمرا للتيار الكهربائي مقابل تغذية لا تتجاوز ساعتين إلى 3 ساعات في اليوم الواحد، فضلا عن انقطاع مياه الشرب لعدة أيام وبلوغها ساعات في أوقات محددة.

ويقول محمود المنجد، من سكان المدينة، إن الأهالي يتخوفون من قصف الطيران وإنه يخرج لوقت قصير من منزله للحصول على الحاجيات الأساسية من خبز وطعام وشراب لأسرته. ويضيف للجزيرة نت أن مخاوفهم من تعامل مقاتلي المعارضة معهم تبددت بشكل كبير لما شهدوه من حسن معاملة وتسهيل أمورهم من خلال تأمين الخبز والمساعدات.

وأكد موظف حكومي في شركة كهرباء حلب -تحفظ على ذكر اسمه- للجزيرة نت أن الأهالي لديهم مشاعر مختلطة يغلب عليها الخوف من إمكانية أن يعود النظام السوري ويسيطر على المدينة مجددا، ويقوم بعمليات انتقام منهم.

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وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت سلطات المعارضة الموظفين الحكوميين إلى العودة إلى عملهم بشكل اعتيادي، في خطوة قالت "حكومة الإنقاذ السورية" المعارضة إنها تهدف إلى تيسير شؤون السكان وتأمين خدماتهم.

عودة الخدمات

في حين شرعت آليات النظافة بترحيل القمامة المتراكمة وتنظيف الطرقات الرئيسية للمدينة، فيما قام نشطاء بإزالة غالبية صور الرئيس بشار الأسد من واجهات الدوائر الحكومية والشوارع، إضافة إلى تحطيم تماثيل الرئيس السابق حافظ الأسد.

وأكد مدير العلاقات العامة في "حكومة الإنقاذ السورية" عبد الرحمن محمد، أنهم يعملون على توفير أساسيات الحياة في حلب كالخبز والمياه والكهرباء، وعلى بسط الأمن والأمان والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى فتح الطرقات، وتنظيف الشوارع في كافة أحيائها.

وأضاف للجزيرة نت أن العمل الخدمي في المدينة سيكون عبر عدة مراحل نظرا لتزاحم الأولويات، مع التركيز على أساسيات الحياة للسكان. وأشار إلى تحسن سيطرأ على خدمة الكهرباء في حلب عبر تزويد بعض الأحياء من قبل شركة الكهرباء، ودعم المولدات بالمحروقات اللازمة، إلى حين استقرار الملف بشكل كامل فيها.

وبشأن موظفي المؤسسات الحكومية، شدد محمد على دعوة الجميع للبقاء على رأس عملهم و"التشارك سوية في إعادة مدينة حلب واجهة حضارية وثقافية واقتصادية كما كانت قبل أن يدمرها نظام الأسد".

طمأنة الأقليات

في أحياء العزيزية والسليمانية والميدان التي تسكنها غالبية مسيحية، تبدو مظاهر استعداد السكان لأعياد رأس السنة والميلاد قائمة بشكل اعتيادي، رغم الحذر الذي يبديه الأهالي من أي حوادث طارئة تعكر صفو احتفالاتهم.

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وترسل سلطات المعارضة تطمينات للأهالي لجهة عدم تدخلها في المعتقدات والطقوس الدينية، إذ أقيم قداس للمرة الأولى، الأحد الماضي، في إحدى كنائس حلب منذ سيطرة المعارضة على المدينة.

وقال أبو جوزيف (66 عاما) من أهالي حي العزيزية، إنه شهد معاملة حسنة من مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة التي انتشرت في أطراف الحي، وإنه حصل على الخبز والمياه بشكل مجاني.

وأضاف للجزيرة نت أنه وجيرانه كانوا خائفين بعد علمهم بانسحاب قوات النظام من المدينة ودخول فصائل المعارضة، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية مستقرة، مع مشاكل يواجهها الجميع من حيث غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء والماء.