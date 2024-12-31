هكذا نعى ترامب الرئيس كارتر بعدما سخر منه لسنوات

واشنطن- انضم الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى قائمة الرؤساء الأميركيين الذين نعوا الراحل جيمي كارتر، والذي وافته المنية أمس الاثنين، عن عمر ناهز 100 عام. واختار ترامب الالتزام باحترام الموتى، ولم يتهجم على كارتر كما فعل خلال السنوات الماضية.

ومنذ ظهور ترامب في ساحة السياسة الأميركية منذ منتصف عام 2015، دأب على مهاجمة الرئيس الراحل بسبب فشله في الظفر بالبيت البيض لفترتين في الحكم، وخروجه مهزوما بعد فترة واحدة.

وقبل شهرين، وفي خضم فعالية لحملة انتخاب ترامب بولاية ويسكونسن، سخر الرئيس المنتخب من كارتر، ووصف حينها الرئيس بايدن بأنه "أسوأ" رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقال إن "كارتر أسعد رجل لأنه يعتبر رئيسا لامعا بالمقارنة ببايدن".

وشارك ترامب بتغريدتين على موقع "تروث سوشيال" عن وفاة كارتر، وقال "لقد سمعت للتو نبأ وفاة الرئيس جيمي كارتر. كلانا من أولئك المحظوظين لأننا عملنا كرؤساء ونفهم أن هذا نادٍ حصري للغاية، ويمكننا فقط أن نتعامل مع المسؤولية الهائلة المتمثلة في قيادة أعظم أمة في التاريخ".

وأضاف "جاءت التحديات التي واجهها كارتر رئيسا في وقت محوري لبلدنا وفعل كل ما في وسعه لتحسين حياة جميع الأميركيين. لذلك، نحن جميعا مدينون له بالامتنان. أنا وميلانيا نفكر بحرارة في عائلة كارتر وأحبائهم خلال هذا الوقت العصيب. نحث الجميع على إبقائهم في قلوبهم وصلواتهم".

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وفي تغريدة ثانية، كتب ترامب "توفي الرئيس كارتر عن عمر ناهز 100 عام. بينما اختلفت معه بشدة فلسفيا وسياسيا، أدركت أيضا أنه يحب ويحترم بلدنا حقا، وكل ما يمثله. لقد عمل بجد لجعل أميركا مكانا أفضل، ولهذا أمنحه أعلى درجات احترامي. لقد كان رجلا جيدا حقا، وبالطبع سنفتقده كثيرا. كما كان ذا أهمية كبيرة، أكثر بكثير من معظم الرؤساء، بعد مغادرته المكتب البيضاوي. أحر التعازي من ميلانيا وأنا لعائلته الرائعة".

عداء متبادل

وناصب كارتر ترامب العداء كذلك، وأشار عام 2019 إلى أن ترامب وصل الرئاسة عام 2016 بسبب الدعم الروسي له. وقال ذلك في فعالية لمركز كارتر في ليسبورغ بولاية فيرجينيا.

وقال كارتر "ليس هناك شك في أن الروس تدخلوا في الانتخابات، وأعتقد أن التدخل، على الرغم من أنه لم يتم تحديد نطاقه، فإذا تم التحقيق فيه بشكل كامل سيظهر أن ترامب لم يفز بالفعل في الانتخابات عام 2016. لقد خسر الانتخابات، وتم تعيينه في منصبه لأن الروس تدخلوا نيابة عنه".

وردا على ذلك، وصف ترامب كارتر في مؤتمر صحفي بأنه "رجل لطيف" ولكنه "رئيس فظيع، لقد تم التخلص منه داخل حزبه" ووصفه بـ"الرئيس المنسي".

وبعد استمراره في انتقاد ترامب طوال حملة إعادة انتخابه الأولى، هاجم كارتر ترامب بعد إعلانه الترشح لولاية ثانية، وقال إنه إذا أعيد انتخابه لولاية ثانية، فسيكون ذلك "كارثة".

وقال كارتر قي سبتمبر/أيلول 2019 "أعتقد أنه سيكون من الكارثة أن يكون لديك 4 سنوات أخرى من حكم ترامب. كما تعلمون، إذا كان عمري 80 عاما فقط، أي لو كنت أصغر بـ15 عاما، فلا أعتقد أنني أستطيع القيام بالواجبات التي مررت بها عندما كنت رئيسا" معربا عن مخاوفه بشأن عمر ترامب.

كما قال تشيب (ابن كارتر) لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي "سألته قبل شهرين عما إذا كان يحاول أن يعيش حتى يبلغ من العمر 100 عام، فقال: لا، أحاول فقط أن أعيش للتصويت لكامالا هاريس" وأكد مكتب كارتر أنه صوت عن طريق البريد لصالح هاريس.

لبعض الوقت

على الرغم من هجومهما المتكرر على بعضهما البعض، فإن علاقتهما لم تكن دائما متوترة. وجرت بين الرئيسين مكالمة هاتفية محورية في أبريل/نيسان 2019، عندما اتصل ترامب بكارتر لأول مرة لمناقشة العلاقات الأميركية مع الصين بعد تلقيه رسالة منه، مع نصيحة بشأن هذه المسألة.

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وأكد بيان صدر عن البيت الأبيض في ذلك الوقت أن "الرئيس كارتر كتب للرئيس ترامب رسالة جميلة حول المفاوضات الحالية مع الصين. لقد أجروا محادثة هاتفية جيدة للغاية حول موقف الرئيس ترامب من التجارة مع الصين والعديد من الموضوعات الأخرى".

كما حضرت ميلانيا ترامب مراسم تكريم روزالين (زوجة كارتر) في جورجيا بعد وفاتها عام 2023، وانضمت إلى السيدات الأوائل السابقات الأخريات ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون.

وبعد وفاة كارتر، سأل أحد المراسلين بالبيت الأبيض بايدن عما يجب أن يتعلمه الرئيس المنتخب (ترامب) من إرث كارتر، أجاب بايدن بكلمة واحدة "decency" وتعني "الأدب واللياقة" وكررها 3 مرات.