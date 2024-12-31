كاتبة إسرائيلية: نتنياهو يتجاهل الواقع المأساوي ويروّج لـ"نصر" زائف

ترى الكاتبة دافني ليال أن إسرائيل تعيش في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية والسياسية في تاريخها، مؤكدة أن الحكومة أصبحت محاصرة من كل الجهات في ظل عجزها عن إعادة بناء ثقة الشعب بها، وتحقيق الأهداف العسكرية المرجوة من حربها على قطاع غزة، واستعادة الاستقرار الداخلي للبلاد، والتعامل مع المطالب المتزايدة بمحاسبة المسؤولين.

وقالت الكاتبة الإسرائيلية -في مقال نشرته صحيفة "نيوز 12" العبرية- إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير أمام الكنيست جسّد الفجوة العميقة بين الشعارات السياسية الجذابة و"الواقع المأساوي" الذي تعيشه إسرائيل.

أهداف الحرب

واعتبرت الكاتبة أن رسالة الصمت التي واجهت بها عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء أثناء خطابه، كانت أبلغ من الكلمات، في حين حاول الترويج لما وصفه بـ"النصر الكامل"، زاعما أن إسرائيل تعيش "لحظة تاريخية"، رغم الانتقادات التي يواجهها داخليا وخارجيا.

وذكرت الكاتبة أن خطاب نتنياهو ركز على الأهداف التي وضعها في بداية الحرب، وهي: تحرير جميع الرهائن، والقضاء على حماس، ومنع التهديدات المستقبلية، واستعادة الحياة الطبيعية في الجنوب والشمال، لكن هذه الأهداف لا تزال بعيدة المنال، وتعكس -حسب تعبيرها- الفجوة بين الطموحات والواقع.

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وفيما يتعلق بتحرير الأسرى، لا يبدو أن نتنياهو مستعد لإنهاء الحرب أو تحقيق صفقة شاملة لعودتهم، بل يفضل التوصل إلى موافقات جزئية، مما يعني أن بعضهم سيبقى في الأسر لفترة طويلة، وأثار هذا الموقف غضب عائلاتهم التي تعيش تحت ضغط نفسي هائل منذ أكثر من عام، وفقا للمقال.

وأضافت الكاتبة أن هدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم يتحقق أيضا، فرغم تعرض الحركة لخسائر عسكرية فادحة، فإنها مازالت تحتفظ بسيطرتها المدنية على قطاع غزة، مما يمنحها فرصة لإعادة بناء قدراتها في المستقبل.

وتابعت أن هدف استعادة الحياة الطبيعية في جنوب إسرائيل وشمالها لا يزال بعيدا، حيث يعيش سكان هذه المناطق حالة من الخوف الدائم، ويترددون في العودة إلى منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعيشونها.

نصر زائف

واعتبرت الكاتبة أنه في ظل العجز عن تحقيق هذه الأهداف، فإن ما تروج له الحكومة من إنجازات والحديث عن "نصر كامل" أمر غير واقعي، مؤكدة أن النصر لن يتحقق دون استعادة جميع الرهائن والتوصل إلى سلام حقيقي، يتعامل كذلك مع القضايا الإنسانية في القطاع.

وعبّرت الكاتبة عن استغرابها من غياب تحقيق رسمي في فشل السلطات للتصدي لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت في هذا السياق "بدلا من اتخاذ خطوات جادة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، تجاهلت الحكومة الدعوات الشعبية وركزت على حسابات سياسية، واضطرت العائلات المتضررة إلى تشكيل مجموعة "مجلس أكتوبر" للدفاع عن حقها في معرفة الحقيقة".

وأكدت أن نتنياهو يسعى إلى تشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي، وهو ما يعكس محاولته للتهرب من المسؤولية وإخفاء الحقائق، ويتناقض مع مطالبته في قضايا سابقة بتشكيل لجان تحقيق مستقلة.

وعلى الصعيد السياسي، تواجه الحكومة -وفقا للكاتبة- مأزقا بسبب تعقيدات قانون التجنيد الإجباري، حيث يصر الجيش الإسرائيلي على المطالبة بزيادة أعداد المجندين وفرض عقوبات جنائية على من يتهرب من الخدمة، في حين تصر الأحزاب الحريدية على استثناء أفرادها من الخدمة العسكرية.

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واختتمت الكاتبة بأن نتنياهو يحاول رغم كل الضغوط تعزيز مكانته السياسية وضمان استمرارية حكومته، لكن نجاح مساعيه على هذا الصعيد لن يكون كافيا لمعالجة الأزمات العميقة التي تواجه إسرائيل، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي.