نيويورك تايمز تنشر تقريرا عن "بوينغ 737" الأكثر انتشارا في العالم

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا عن طائرة البوينغ التي تحطمت في كوريا الجنوبية أمس الأحد وأودت بحياة 179 راكبا، قائلة إنها تستخدم على نطاق واسع في العالم.

وأضاف التقرير أن الطائرة التي تحطمت هي من طراز "بوينغ 737-800″، وهي مقدمة لطائرة "ماكس 737".

وقال إن ما يقارب 200 شركة طيران -بما في ذلك 5 شركات كورية جنوبية- تستخدم "بوينغ 737-800″، والتي تشكل نحو 15% من أسطول الطائرات في العالم، ويبلغ عددها في العالم 4400 من قرابة 28 ألف طائرة ركاب في الخدمة على مستوى العالم.

مقدمة لـ"ماكس 737″

وتنتمي هذه الطائرة إلى عائلة طائرات "بوينغ 737" من الجيل التالي للشركة، وهي مقدمة لطائرة "ماكس 737" الأكثر حداثة، والتي تعرضت لحادثين مميتين منذ أكثر من 5 سنوات، مما أدى إلى تأسيس عالمي لأسطول ماكس.

وتحظى هذه الطائرة بشعبية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، وقد سلّمت شركة بوينغ نحو 5 آلاف طائرة للعملاء منذ عام 1998.

وقال البروفيسور نجم الدين مشكاتي أستاذ الهندسة في جامعة جنوب كاليفورنيا -والذي درس تاريخ السلامة لخط "بوينغ 737"- إن "الطائرة المعنية آمنة للغاية، ولديها سجل أمان جيد".

ويتراوح عمر الأسطول العالمي المكون من طائرة "بوينغ 737-800" من نحو 5 سنوات إلى أكثر من 27 عاما، ويمكن لطائرة الركاب التي تتم صيانتها جيدا أن تطير من 20 إلى 30 عاما أو حتى لفترة أطول.

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ووفقا لموقع تتبع الرحلات "فلايت رادار 24″، كانت الطائرة التي تحطمت تبلغ من العمر 15 عاما.

وكانت شركة "رايان إير" في أوروبا أول شركة طيران تشغّل الطائرة التي تم تأجيرها لشركة "جيجو إير" الكورية الجنوبية في عام 2017 من قبل "شركة إس إم بي سي أفييشن كابيتال".

التحقيق لا يزال جاريا

وقال المسؤولون إنهم يحققون في سبب الحادث، بما في ذلك احتمال أن تؤدي ضربات الطيور إلى عطل في معدات الهبوط.

وقالت "بوينغ" في بيان أمس الأحد إنها على اتصال بشركة "جيجو للطيران" الكورية الجنوبية، وإنها مستعدة لمساعدة الشركة.

وأورد التقرير أن ضربات الطيور واردة في الطيران، ففي بعض الحالات أدت إلى تشقق الزجاج الأمامي، وتنتشر الصقور في بعض المطارات التي تتخذ تدابير للحفاظ على سمائها خالية من الطيور.

إطلاق النار على الطيور

ووفقا لمكتب الطيران المدني الكوري، يستخدم مطار موان الدولي -حيث وقع الحادث- إجراءات، مثل تشغيل صوت نداءات الاستغاثة لتفريق الطيور، وكذلك إطلاق النار عليها.

وقال البروفيسور نجم الدين مشكاتي إن معدات الهبوط لخط "بوينغ 737-800" مصممة بشكل جيد، ولديها تاريخ من الموثوقية على الرغم من أن الصيانة السيئة قد تؤدي إلى عدم تجهيزها بشكل صحيح، مضيفا أن "الصيانة هي حقا أحد أهم أسباب حوادث الطيران".

لكن مشكاتي وخبراء طيران آخرين حذروا من التسرع في الحكم على مثل هذه الحوادث، إذ غالبا ما تحدث الأعطال بسبب عوامل متعددة، والتي قد تستغرق سنوات للكشف عنها من خلال التحقيقات المتعمقة.