صحافة عالمية: تدمير المستشفيات في غزة يندرج ضمن التطهير العرقي

تناولت صحف عالمية -اليوم الاثنين- تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث سلطت الضوء على الوضع في غزة وسوريا ولبنان، وكشفت عن معلومات جديدة تتعلق باختراق إسرائيلي لحزب الله، وتناولت الدور الفرنسي في المنطقة.

وأظهر تحقيق موسع نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" مدى اختراق إسرائيل لحزب الله اللبناني، مستندا إلى مقابلات مع أكثر من 20 مسؤولا إسرائيليا وأميركيا وأوروبيا.

وكشف التحقيق عن نجاح إسرائيل في تجنيد عملاء لزرع أجهزة تنصت في مخابئ الحزب، مما مكنها من مراقبة تحركات قادته، والحصول على معلومات حساسة عن مخابئهم وترسانتهم العسكرية.

وفي السياق الفلسطيني، أكدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها أن تدمير إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي في شمال القطاع، حيث دمر الجيش معظم المساكن والبنية التحتية لمنع عودة مئات الآلاف من السكان.

سيطرة حماس

وفي المقابل، خلص تحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست" إلى "استمرار سيطرة حماس على أجزاء كبيرة من القطاع، رغم مرور أكثر من عام على الحرب".

وعلى الصعيد السوري، تناولت "وول ستريت جورنال" الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، مشيرة إلى دراسة أميركية لتخفيف مؤقت للعقوبات.

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وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة "الغارديان" الضوء على معاناة الصحفيين السوريين تحت حكم نظام الأسد من رقابة واحتجاز وتعذيب ومنع من السفر.

من ناحيتها، رأت مجلة "ناشونال إنترست" في تقرير لها أن فرنسا عاجزة عن المساعدة في الوساطة لتحقيق السلام الإقليمي في بلاد الشام رغم تاريخها الطويل في المنطقة.