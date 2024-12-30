إعلام إسرائيلي: نصف الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بتعطيل صفقة الأسرى خوفاً على حكومته

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تزايد الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تعطيل صفقة تبادل الأسرى، في وقت كشف فيه استطلاع للرأي أن نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الخوف على مصير الحكومة يعيق إبرام الصفقة.

ووفقا لمحللة الشؤون السياسية في القناة 12 دعنا فارس فإن "نتنياهو يواجه خياراً صعباً بين الذهاب إلى صفقة محدودة تشمل 14 أو 15 أو 16 أسيراً، أو مواصلة المفاوضات حتى لو كان ثمن انهيارها أن يتولى ترامب الرئاسة دون إطلاع كامل على الأمور".

وأكدت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان 11" غيلي كوهين أنها تعتقد شخصياً أن نتنياهو قادر على إعادة "المخطوفين" إلى بيوتهم إذا قرر إنهاء الحرب.

وأشارت إلى تصريحات شديدة اللهجة أصدرها مكتب نتنياهو متهماً أعضاء طاقم المفاوضات بترديد "دعاية حماس".

وفي استطلاع للرأي أجرته القناة 12، أظهرت النتائج أن نحو نصف الإسرائيليين يعتقدون أن سبب عدم التوصل إلى صفقة هو الخشية من انهيار الحكومة.

وفي رد على الاستطلاع، قال المتحدث باسم الوزير الليكودي دافيد أمسالم إنه "مندهش من أن 39% انطلت عليهم هذه الخدعة".

صفقة جزئية

وكشف رونين بيرغمان الصحفي في نيويورك تايمز ويديعوت أحرونوت أن نتنياهو "فرض على طاقم المفاوضات التوصل إلى صفقة جزئية كي يظهر لشركائه في الائتلاف الحكومي أنه لا ينوي المضي للمرحلتين الثانية والثالثة".

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وفي سياق متصل، أشار محلل الشؤون السياسية في القناة 12 أمنون أبراموفيتش إلى ارتفاع الخسائر العسكرية، قائلاً إن "879 جندياً ومجنداً و931 مدنياً قتلوا منذ بداية الحرب".

وذكّر بأنه "في حكومة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، طالبت المعارضة اليمينية باستقالة الحكومة ورئيسها عندما قُتل جندي واحد على حدود غزة".

وانتقد أبراموفيتش انشغال الحكومة بـ"التشريعات الفاسدة وتحويل المليارات للطوائف والأحزاب" مشيراً إلى أن "الحكومة تمنح أموالاً حزبية وطائفية أكثر مما تمنحه للتعليم العالي" وأنها "منشغلة بمهاجمة أجهزة الأمن وسلطة القضاء ووسائل الإعلام".