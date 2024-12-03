ليبراسيون: تقدم غير مسبوق للجيش الروسي بشرق أوكرانيا

نقلت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن المعهد الأميركي لدراسة الحرب، أن قوات الجيش الروسي تقدمت بأكثر من 725 كيلومترا مربعا داخل الأراضي الأوكرانية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما يمثل تقدما غير مسبوق منذ أكثر من عامين في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن مكاسب موسكو من الأرض في أكتوبر/تشرين الأول كانت 610 كيلومترات مربعة، ولكن مكاسبها الكبيرة في الشهر الماضي جعلت مكاسبها في عام 2024 أكبر بـ6 مرات مما كانت عليه في عام 2023.

تقدم روسيا يتسارع

وتسارع تقدم القوات الروسية منذ نهاية الربيع -حسب الصحيفة- وسيطرت في الأسابيع الأخيرة على العديد من البلدات جنوب وشرق بوكروفسك وأصبحت على بعد 5 كيلومترات منها، وكانت آخر مرة حققت فيها روسيا مثل هذه المكاسب في مثل هذا الوقت القصير، عندما امتدت عملياتها في شمال البلاد إلى أبواب كييف، في مارس/آذار 2022.

واستولت روسيا على نحو 68 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الأخير، ومع ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وأراضي دونباس التي كان يسيطر عليها الانفصاليون قبل الهجوم الروسي، تسيطر موسكو حاليا على 18.4% من أراضي أوكرانيا قبل عام 2014.

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مساعدات أميركية

كانت أوكرانيا تلقت أمس تعهدات بالحصول على حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة، في وقت تتعرض فيه للمزيد من الهجمات الروسية عبر الطائرات المسيّرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بحزمة دعم عسكري بقيمة 725 مليون دولار للتصدي للهجمات الروسية.

وأضاف بلينكن -في بيان- أن الحزمة الجديدة تندرج في إطار جهود تبذل لضمان امتلاك أوكرانيا القدرات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضدّ "العدوان الروسي".

وأوضح أن الحزمة تشمل ألغاما أرضية مضادة للأفراد وذخيرة لمنصات إطلاق الصواريخ الدقيقة "هيمارس" (HIMARS) وصواريخ "ستينغر" وأنظمة مضادة للمسيّرات وأسلحة مضادة للدروع وذخيرة مدفعية.