من ساحة الجمهورية.. الحراك الفرنسي يتضامن مع لبنان وفلسطين

من ساحة الجمهورية في باريس، خلال تجمع تضامني مع لبنان وفلسطين، ودعما للمقاومة في هذين البلدين ضد الاحتلال الإسرائيلي، تصرخ "سارة" بلهجة لبنانية، بين الحشود، وتنتقد "الخطابات الرنانة" لأحد أعضاء حزب يساري فرنسي.

لفتت كلماتها العربية الغاضبة انتباه العرب وغير العرب الحاضرين.

في ساحة "النضال"

عبّرت سارة عن غضبها أكثر بعدما التف حولها بعض المحتجين والمحتجات، وتشرح بالفرنسية تارة وبالإنجليزية تارة أخرى: "نحن لا نريد خطابات عن عمل محكمة العدل الدولية والعدالة والسلام، ولا حتى نريد هذه التجمعات الشكلية، نحن نريد أفعالا حقيقية"، وتضيف: "دمنا صار ماء، فقدت صديقين وأفرادا من عائلتي، والمئات يستشهدون من أجل حماية أرضنا، وهم بارعون فقط في الحديث عن القوانين".

أنقل ما سمعته من سارة التي قابلتها لدقائق، ثم اختفت بين الحشود، دون أن أعرف عنها تفاصيل أكثر سوى اسمها، الذي استرقت السؤال عنه أثناء كلامها.

سارة، شابة لبنانية، تعيش في بلد أوروبي "صديق" للبنان، يعجز فيه حتى السياسيون اليساريون، عن تحقيق مطالب إنسانية. ويختبئون خلف الكلام "الملغوم والمعسول" كما تقول، لتبرير مواقفهم.

تمثل حالة سارة مشاعر كثير من اللبنانيين واللبنانيات في بلاد الاغتراب، ولا سيما في فرنسا، البلد الذي يشتهر بالتظاهرات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية، كوسائل أولية للضغط على الدولة لتحقيق المطالب الشعبية.

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تاريخ من النضال دعما للشعبين اللبناني والفلسطيني

نشط العمل الاحتجاجي في فرنسا ضد الاحتلال الإسرائيلي بقوة في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. حيث كان الحضور القوي للطلاب اللبنانيين في مختلف المدن الفرنسية عاملا أساسيا للدفع نحو أنشطة ثقافية وندوات وورش توعوية، ثم مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدو الإسرائيلي في لبنان وفلسطين.

وفقا للأستاذ الجامعي السابق في مدينة غرونوبل الفرنسية حسن كحيل، والمناضل في المدينة نفسها منذ قدومه إليها عام 1978، كان للاتحاد الطلابي اللبناني والجمعيات اللبنانية-الفرنسية دور كبير في توعية المجتمع الفرنسي بالقضية الفلسطينية. ويشير كحيل إلى أن "الأحزاب اليسارية الفرنسية كانت داعمة لنضالهم".

ويضيف كحيل "في فترة حكم شيراك، كان التعاطف أفضل مع لبنان وشعبه نسبة للعلاقات الجيدة التي كانت قائمة بين الرئيس الفرنسي ولبنان". ويوضح "لكن بين العام 2006 و2010، بدأت تخفت حركة التضامن، وأصبح الدعم محدودا. كما زاد التضييق على حرية التعبير، خصوصا بعد تزايد الخلط بين القضية الفلسطينية وبعض الهجمات الإرهابية. مما أثر سلبا على تعاطف الكثير من الفرنسيين مع القضايا العربية عامة، والفلسطينية خاصة".

وأشار كحيل أيضا إلى الانقسام السياسي والفكري داخل الجالية اللبنانية في فرنسا على أنه "أمر محزن". فاللبنانيون الذين كانوا يناضلون سابقا، أصبحوا كبارا في السن ولم يعودوا قادرين على استكمال العمل. لكن على الرغم من عتبه على ضعف أو غياب العمل النضالي لفئة الشباب اللبنانيين حاليا في فرنسا، ومعظمهم طلاب جامعيون، فإن كحيل يتفهمهم لأنه "من الطبيعي أن يخاف الطلاب على مستقبلهم".

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مشاركة اليسار الفرنسي وفعالية الحراك

لا شك في أن مشاركة الأحزاب اليسارية الفرنسية في الحراك إلى جانب الجمعيات والمنظمات والنقابات والمناضلين والمناضلات، أمر له أهمية وتأثير. إلا أن المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية ونضال الشعبين الفلسطيني واللبناني، ترى دور هذه الأحزاب غير كاف.

وتعتبر كارولين ريفيرا دارسيلا، ناشطة فرنسية في منظمة "طوارئ من أجل فلسطين" (Urgency palestine)، أن الثقة الشعبية في عمل اليسار الفرنسي من أجل وقف الإبادة في فلسطين بدأت تتلاشى، وتوضح قائلة: "للأسف، نموذج اليسار الفرنسي اليوم هو نموذج اليسار الأبيض، الذي يعيش في صدمة الإرث الاستعماري، والعاجز عن وقف إبادة جماعية"، وتؤكد أنه "إن لم تتمكن هذه الأحزاب من التحرك في وجه إبادة جماعية، فإنه لا يمكن التعويل على عملهم السياسي في البلد".

وبالنسبة لكارولين، يجب أن يتكامل الحراك المرتكز على المظاهرات والتجمعات التضامنية، مع العمل على كسر الاقتصاد الداعم للإبادة، وذلك "عبر تكثيف جهود مقاطعة المؤسسات والأعمال الفكرية والعلمية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا المطالبة بوقف تسليح الجيش الإسرائيلي". لذلك فهي تثني على ضرورة المثابرة الجماعية والفردية على المدى الطويل في الحراك لتحقيق نتائج أكبر. وتأكيدا على نجاح المقاطعة في فرنسا، تستذكر الانتصار الذي حققته حملات المقاطعة في فرنسا "بي دي إس" (BDS)، في ضغطها على بعض الشركات لإنهاء علاقاتها التجارية مع إسرائيل.

بنظر كارولين، حتى عندما يشعر الناشطون بالعجز، من "الواجب" عليهم أن يستمروا من أجل الشعبين اللبناني والفلسطيني، فتقول: "يعتبر دورنا كناشطين في فرنسا صغيرا أمام شجاعة دور المقاومين في فلسطين ولبنان، لكن علينا أن لا نستسلم، وأن نكمل في محاربة النظام الصهيوني ومشاركيه من الدول الغربية، من قلب فرنسا"، لأن هدف القوى السياسية الكبرى هو "تحييد أنظار الناس وجعلهم يتوقفون عن الاهتمام بما يحدث، ليتمكنوا بعدها من تبرير الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين واللبنانيين".

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ومع أن قياس تأثير المظاهرات أو غير أشكال الحراك في فرنسا، على الرأي العام الفرنسي، هو أمر صعب. لكن العمل "يرتكز على التأثير على المدى البعيد" بحسب كارولين. وتضيف: "أما تأثير الأعمال الحالية فهو رمزي جدا، وقد تمكنا من لمسه في أكثر من حالة، وخاصة في الانتخابات التي حصلت هذا العام". وتشدد على أهمية إيجاد الدوافع والتحفيزات دائما، للاستمرار في العمل ضد الاستعمار.

الحراك الشعبي.. امتداد للوعي الجماعي

يواصل الناشطون في الحراك التضامني العمل، رغم الضغوط السياسية والتضييقات القانونية، مدركين أن التغيير الحقيقي لا يأتي بسهولة، بل يحتاج إلى صبر وجهد مستمرين. ورغم محدودية الحركات في بعض الأحيان، وضعف تأثيرها، ورتابة الأحداث، فإن التزامهم الثابت يساهم في إحداث صدى واسع على المدى البعيد. ينطوي هذا التضامن على أمل مستمر في تحرير فلسطين، وتحدي النظام السياسي الذي يسعى لطمس الحقيقة وتبرير الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وفي هذا السياق، يبقى العمل الميداني والتجمعات الشعبية في فرنسا أدوات أساسية لرفع الوعي وتعزيز التضامن الدولي والعالمي. فتلك الحراكات لا تنحصر فقط في الشوارع، بل تمتد إلى كل جزء من الوعي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ساعية لتوحيد الجهود الداخلية ضد الاستعمار، من ساحات التظاهر، إلى حرم الجامعات، إلى المنازل والشوارع، والعقول.

وتظل الرسالة الأساسية التي يتبناها الناشطون هي أن نضالهم لن يتوقف حتى تحقق الشعوب الفلسطينية واللبنانية حقوقها كاملة، وأن الاستمرار في هذه المسيرة هو سبيل مقاومتهم، لتحرير الأرض، كل الأرض، ودحر الاستعمار، "حجرا حجرا، وحائطا حائطا" (pierre par pierre et mur par mur nous détruirons la colonisation)، كما يرددون في تجمعاتهم ومظاهراتهم.