أوباما يسأل وميركل تجيب خلال حفل إطلاق مذكراتها

اجتمعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بالرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في واشنطن أمس الاثنين خلال حفل لإطلاق مذكراتها في الولايات المتحدة.

وكانت ميركل أقامت علاقة وثيقة مع أوباما خلال السنوات الثماني التي قضاها في البيت الأبيض.

وتضمنت رحلة أوباما الخارجية الأخيرة كرئيس في عام 2016 توقفا في برلين للظهور مع حليفته ميركل.

وخلال حفل إطلاق المذكرات، تطرقت ميركل وأوباما لقضايا الوحدة الألمانية والأزمة المالية العالمية عام 2008 وتغير المناخ والهجرة.

مزاح وتصفيق

وشهد النقاش تصفيقا وضحكا متقطعا من الجمهور الذي اشترى جميع مقاعد الحفل، وعددها 3 آلاف.

وكان أوباما يسأل ميركل باللغة الإنجليزية، ولكنها تجيب باللغة الألمانية.

وأبلغ أوباما الجمهور أن لغتها الإنجليزية ممتازة ولكنها شخصية دقيقة للغاية وتريد التحدث بلغتها الأم.

وقال أوباما ممازحا ميركل، "بالإضافة إلى كونك تحليلية وتتمتعين بحب الاستطلاع، أنت إنسانة لطيفة وودودة للغاية".

وأضاف مخاطبا الحضور "يجب أن تعلموا جميعا أنه من بين الأمور التي استمتعت بها كثيرا أثناء العمل مع المستشارة ميركل، هو أنها عالمة وباحثة بقدر كبير. فإن الأمر كله (بالنسبة لها) يتعلق بالحقائق والتحليل".

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وعاودت ميركل المزاح في وقت لاحق بأن أوباما، المحامي، كان دقيقا للغاية أيضا.

ومزح الاثنان بخصوص رحلة أوباما إلى برلين كمرشح رئاسي عام 2008، عندما عارضت طلب فريقه للتحدث أمام بوابة براندنبورغ.

وقال إنها كانت قلقة بعد ذلك من غضبه، لكنه أشار إلى عدم حدوث مشكلة.