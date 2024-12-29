موقع روسي: هل تنتهي الحرب في أوكرانيا عام 2025؟

أكد الموقع الروسي "نيوز ري" أن الحديث كثر خلال الآونة الأخيرة عن سيناريوهات نهاية الحرب في أوكرانيا، ونقلت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن موسكو مستعدة لإيجاد حلول للصراع، لكن كييف ترفض الحوار في الوقت الراهن.

وأوضح تقرير نشره الموقع أن بوتين لم يحدد بعد موعدا رسميا لانتهاء الحرب، وتجلى ذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي السنوي المنعقد في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

غير أن مصادر مطلعة كشفت للموقع عن تلقي هيئة الأركان العامة الروسية تعليمات لإنهاء العمليات بمنطقة كورسك بحلول 20 يناير/كانون الثاني القادم، بالتزامن مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة.

مفاوضات

ويرى النائب السابق في البرلمان الأوكراني فلاديمير أولينيك أن تطور الوضع في بلاده يعتمد على التقدم في المفاوضات المتوقعة بين بوتين وترامب في وقت لاحق.

ونقل "نيوز ري" عن أولينيك قوله إن الزعيمين يتبنيان مواقف متشابهة بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك رفض قبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورجح أولينيك أن تناقش أيضا شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية في البلاد.

واعتبر أن الإدارة الأميركية الجديدة مهتمة بهذه المسألة لأنها بحاجة إلى معرفة مصير مساعدات واشنطن المالية والعسكرية، مشيرا إلى أن ترامب قد يطلق تحقيقا خاصا للكشف عن الأطراف المتهمة باختلاس أموال المساعدات.

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استعدادات عسكرية

من جانبه، أكد السيناتور أليكسي كوندراتييف، عضو اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، تحرر معظم الأراضي التي احتلها القوات المسلحة الأوكرانية نهاية الصيف الماضي.

ويتوقع النائب في مجلس الدوما الروسي أناتولي واسرمان أن يفرض الجيش سيطرته الكاملة على إقليم دونباس عام 2025، لكنه يؤكد عدم إمكانيته تقديم توقعات دقيقة بشأن انتهاء العمليات القتالية بشكل تام، بحسب "نيوز ري".

ووفقا لحساب قناة "إنسايدر تي" على موقع تليغرام، فإن رئيس الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف تحدث مع الرئيس بوتين عن الوضع بمنطقة كورسك، وأخبره أن تحرير المنطقة قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع، حيث تواصل القوات الأوكرانية رغم خسائرها الفادحة نقل المزيد من قوات الاحتياط.

وحسب القناة، فإن الاستيلاء على مدينة كورسك سيكون بمثابة إعلان عن فشل العملية العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية بين البلدين.

السيناريو الأمثل

ويتوقع الخبير العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو -وفق "نيوز ري"- أن يكون السيناريو الأمثل لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني هو انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي ضمتها روسيا في التعديلات الدستورية وهي لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون.

ويتماشى هذا التصور مع موقف روسيا التي تضغط من أجل الاعتراف بما سمي "الضم الشامل" للمناطق التي احتلتها، وإجبار القوات الأوكرانية على الانسحاب منها.