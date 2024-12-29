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جيروزاليم بوست: صواريخ غزة واليمن تصعيد ملفت في الحرب

ارشيف YEMEN - SEPTEMBER 15: (This handout screengrab was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) (EDITOR'S NOTE: Best quality available) In this handout screengrab released by the Houthi group Media Center on September 16, 2024, Yemen's Houthi group shows the firing of the so-called surface-to-surface “hypersonic ballistic missile” on Sunday morning, which targeted central Israel after traveling 2,040 km in just 11 1/2 minutes, according to the group's military statement, at an unrevealed site in Yemen. (Photo by Handout/Houthi Media Center via Getty Images)
صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على تل أبيب في وقت سابق (غيتي)
29/12/2024

اعتبرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إطلاق صواريخ من اليمن وغزة تحولا كبيرا في الوضع الأمني في القدس، والتي كانت تتمتع بهدوء نسبي منذ بداية حرب إسرائيل على القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت عن هجومين صاروخيين، أحدهما من اليمن تبنته جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والآخر من غزة.

ووفق الافتتاحية، فقد دوت صافرات الإنذار في القدس والبحر الميت وأجزاء من جنوب إسرائيل إثر ضربة الحوثيين صباح السبت، ما عدته الصحيفة تصعيدا ملفتا بعد مهاجمة الجماعة -الثلاثاء الماضي- هدفا عسكريا وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

ولفتت الافتتاحية إلى أن هذا الهجوم يتزامن مع شن التحالف الأميركي البريطاني غارات على اليمن، وبالتحديد على مواقع الحوثيين، دعما لإسرائيل.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاروخين من غزة باتجاه القدس، واعترضهما الجيش الإسرائيلي، وكان ذلك خطوة "غير اعتيادية" من قبل الحركة، وفق تعبير الافتتاحية، خصوصا بعد توقعات إسرائيلية بتضاؤل مقومات الحركة العسكرية.

وحسب الافتتاحية، أظهرت هذه الهجمة أن حماس لديها "الموارد والنية" لاستهداف أهداف إسرائيلية بالمدينة.

وترى الصحيفة في افتتاحيتها أن هذه الهجمات يمكن أن تكون لها تداعيات على المدى الطويل، بما في ذلك توسيع نطاق الحرب.

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المصدر : جيروزاليم بوست

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