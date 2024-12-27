الدوحة- فتى يحمل ملامح والده يغني عن الوجع في كل "بيت وشارع" وينادي بالأمل والحرية، لأن الأرض لأصحابها مهما طال احتلالها، ولأن من دفع حياته ثمنا للحقيقة لا بد أن يكون مؤمنا من داخله بحتمية البقاء، كما يعتقد.

هنا متحف قطر الوطني، حيث أحيت أسرة مصور قناة الجزيرة في قطاع غزة سامر أبو دقة الذكرى الأولى لاستشهاده في استهداف إسرائيلي. ورافق هذا الإحياء تدشين أغنية "بيت وشارع" لنجله الفتى زين أبو دقة.

واستشهد سامر أبو دقة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد إصابته مع مراسل الجزيرة وائل الدحدوح خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا على مدرسة فرحانة جنوب القطاع، وظل سامر ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا 6 ساعات، من دون أن تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه حتى فقد حياته.

التحق أبو دقة بالعمل لقناة الجزيرة في يونيو/حزيران 2004، وعُرف بين زملائه بابتسامته التي لم تفارق وجهه، وبتفاؤله المستمر، وبشخصيته المحبوبة بين الجميع، وبطبيعته المرحة، بالإضافة إلى أدائه الإبداعي والمميز في الوسط المهني، وبرسالته الصحفية التي تمسك بها حتى آخر نفس رغم الإرهاق والضغط الشديدين بسبب العدوان الشرس على غزة.

ليست مجرد كلمات

لا يزال الابن زين أبو دقة يتحسس خطاه في مجال الغناء الذي أحبه منذ صغره، لكنه أراد تكريسه للمضي على خطى والده بتنفيذ وصية تركها له في أغنية عنوانها "بيت وشارع"، وهي بحسب العائلة آخر عمل أرسله سامر قبل استهدافه بساعات، بعد أن اجتهد في تجهيزها مع رفاقه الشاعر جمال ماجد والملحن رزق الجوجو، في تعاون هدفه إيصال معاناة الفلسطينيين تحت الحرب إلى العالم.

إعلان

تقول العائلة إن "أغنية "بيت وشارع" ليست مجرد كلمات، بل هي رسالة حية تتجدد مع كل لحظة صمود وأمل لا ينطفئ في قلوبنا". وتضيف: "كان سامر يؤمن أن الصحافة والفن هما الأداتان الأكثر تأثيرا للتعبير عن قضيتنا، ولتخليد فلسطين في الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة".

ويؤكد نجله زين للجزيرة نت، أن أغنيته الجديدة "بيت وشارع" ما كانت لترى النور لولا الدعم الذي حظي به من جهات ثقافية وسياحية قطرية. ولكنه أضاف: "داعمي الأول هو أبي الشهيد سامر الذي احتضن موهبتي منذ الصغر، وكان يوصيني دائما بأن يظل صوتي سندا للحق وداعما لقضيتي فلسطين".

وعن رسالته وهدفه، عبّر زين عن رغبته بأن يجد الفنان الفلسطيني الدعم الكافي ليعبر عن مشاعر أبناء شعبه ومعاناتهم، واعدا بأن ذكرى استشهاد والده من كل عام ستشهد إطلاق أغنية وطنية "خاصة بزين".

وتحاول أغنية زين نقل أوجاع غزة المستمرة وقد جاءت في فيديو مصور يحاكي آثار القصف والدمار وتدمير البيوت في القطاع. وتقول كلماتها "خلصت دموعنا ومخلصتش المواجع، الهموم ساكنة في كل بيت وشارع"، و"في المكان دا كان فيه بيت لينا وخسارة، بيتنا راح ومكانه ساب حزن ومرارة"، ولكنها تنتهي بمحاولة رسم الأمل قائلة "صح قاسية الدنيا لكن ربنا حنين علينا بكرة تحلو الأماكن وبكرة ربنا هيراضينا".

ستبقى فلسطين

وعلى بعد أمتار من زين كانت تجلس وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر لولوة الخاطر. ولم تخفِ إعجابها بموهبة الفتى وصوته الغزاوي المليء بغصة الفقد ومناظر الدمار ودماء الشهداء، وعلّقت على أدائه أغنية "بيت وشارع" قائلة "سيزول الاحتلال وستبقى الحقيقة وستبقى فلسطين".

وبيّنت الخاطر أن الفن رسالة والصحافة رسالة، وأن عمر الحق أطول من عمر الظلم، وأن عمر الجمال أطول من عمر القبح والاحتلال. "وستبقى فلسطين وسيزول الاحتلال"، موجّهة عبر الجزيرة نت رسالة لزين والأجيال القادمة "أنتم الحقيقة وعليكم أن تبقوا على طريق الحق لتنتصر هذه الحقيقة".

الكلمة وفاء واللحن وفاء

"ذكرتني بأبوك يا ولد". هكذا خاطب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح الفتى زين في إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد والده سامر أبو دقة، مذكرا بأن الفقد واقع من وقائع الحياة، وبأن الاحتلال الإسرائيلي كما سرق سامر فهو يسرق كل شيء، ويحاصر أرواحنا وحياتنا.

إعلان

لم يتمالك الدحدوح دموعه التي لم تجف أصلا على استشهاد أبنائه وزملائه في غزة قبل أشهر، وقال في تعقيبه على تدشين أغنية "بيت وشارع" إن "الكلمة وفاء، واللحن وفاء، والعزف وفاء، وهذه الأغنية وفاء لكل الشهداء والأبطال الذين يضحون بحياتهم لأجل فلسطين، امضِ يا زين وغنِّ للناس عن الحرية والشهادة والوطن الحر".

ذكرى الشهيد

وسامر أبو دقة صحفي مصور وفني مونتاج عمل في قناة الجزيرة بغزة، وهو من مواليد عام 1978، عاش وترعرع في خان يونس، ورفض المغادرة رغم تلقيه عروض عمل في الخارج، فبقي مرابطا في الميدان ينقل الحقيقة والخبر، ويوثّق انتهاكات الاحتلال لأهله وبلده، حتى صار أحد ضحايا العدوان الذي سماه الاحتلال "السيوف الحديدية".

وقبل أشهر من وفاته، زار أبو دقة عائلته المقيمة في بلجيكا، وكانوا يخططون للعودة إلى الوطن وأن يلتم شملهم في غزة. ورغم محاولة إقناعه بالخروج منها بسبب الحرب الإسرائيلية التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنه رفض رغم الإقامة الأجنبية التي بحوزته وقال "لن أغادر"، وآثر الاستمرار في التغطية مؤكدا ذلك قبل استشهاده بيومين.

وعمل سامر مصورا وفني مونتاج في قناة الجزيرة، ويُعد من النواة الأولى التي أسهمت في تأسيس مكتب الجزيرة في فلسطين، وقاد الفريق التقني في مكتب الجزيرة بغزة، وتجاوزت مدة عمله في القناة 20 عاما.

استُهدف أبو دقة مع وائل الدحدوح أثناء مرافقتهما سيارة إسعاف كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة، وكانا يغطيّان حالة الدمار الكبيرة التي خلفها القصف الإسرائيلي، وتمكنا من الوصول إلى مناطق لم تصلها أية كاميرا من قبل، كما لم تتمكن حتى طواقم الطوارئ والإسعاف للوصول إليها.

ووري الشهيد سامر الثرى صباح السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023 في مدينة خان يونس، وشيع جثمانه أفراد من عائلته وزملاؤه ومحبوه في قطاع غزة.