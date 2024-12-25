ما مستقبل النفوذ الروسي في سوريا والمنطقة بعد سقوط الأسد؟

تواجه روسيا تحديات إستراتيجية عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعدما كانت على مدار العقد الأخير أبرز اللاعبين في المشهد السوري، لكنها تبدو حاليا أمام خيارات محدودة في سوريا الجديدة.

ويرفض الكرملين توصيف ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا، لكن انهيار نظام الأسد حجّم بشكل كبير النفوذ الروسي وجعل آفاق بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا ضبابية للغاية.

ووفق تقرير بثته الجزيرة، تعاملت موسكو ببراغماتية مع حكام سوريا الجدد الذين كانت تصفهم "بالإرهابيين"، إذ تصب التعديلات التشريعية الأخيرة بشأن رفع التنظيمات المحظورة من قوائم الإرهاب الروسية في هذا الاتجاه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال مؤخرا إن روسيا جاءت إلى سوريا "بغية عدم إنشاء جيب إرهابي هناك، ولقد حققنا هدفنا"، مشيرا إلى أن "الجماعات التي كانت تقاتل القوات الحكومية خضعت لتغييرات داخلية".

وشدد بوتين على ضرورة التفكير في مستقبل قواعد بلاده بسوريا، وكيفية تطوير علاقات موسكو مع القوى السياسية التي تسيطر على الوضع في دمشق، مؤكدا أهمية أن "تتوافق مصالحنا".

ويرى مراقبون -وفق التقرير- أن توافق المصالح "مهمة تبدو معقدة لموسكو، لكنها ليست مستحيلة"، رغم الضغوط الغربية والإقليمية على حكام دمشق الجدد لإخراج روسيا من المشهد الجيوسياسي في المنطقة.

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وأعرب محلل سياسي -في حديثه للجزيرة- عن قناعته أن الجميع يدرك أنه من دون روسيا لا يمكن للشرق الأوسط أن يتطور بشكل متين لكونه يتعرض لضغط هائل من أميركا وإسرائيل.

وخلص إلى أن "روسيا قادرة على إيجاد توازن في المنطقة تمنح الشعوب العربية مساحة للمناورة".

وبعد سقوط الأسد، قالت سلطات سوريا الجديدة إنها منحت لموسكو فرصة لتصحيح علاقات روسيا مع الشعب السوري، وهو ما يرى مراقبون أنه يحتاج إلى جهود روسية هائلة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع للجزيرة نت إن السلطات المختصة تجمع الأدلة من أجل محاكمة بشار الأسد على الفظاعات والانتهاكات المروعة التي وقعت في سجونه.

وحسب التقرير، فإن روسيا أمام خيارات محدودة في سوريا؛ إذ عليها تصحيح العلاقات والبقاء وما يتطلبه الأمر من تنازلات في مسألة العدالة الانتقالية قد يكون الأسد فيها ورقة للمساومة، أو المغادرة وخسارة نفوذ لطالما سعت إليه موسكو في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبشأن وجود قوات روسية في قاعدتين روسيتين في اللاذقية وطرطوس، قال الشرع إن سوريا وروسيا تتمتعان بعلاقات إستراتيجية قديمة، وشدد على أهمية بناء علاقات إستراتيجية مع روسيا على أساس سيادة سوريا واستقلال قرارها.

وفي مقابلة مع "بي بي سي"، منح الشرع الضوء الأخضر للروس من أجل البقاء في سوريا مبدئيا، مستبعدا انفكاك دمشق عن موسكو بشكل سريع، مشيرا إلى وجود قنوات تواصل مع الروس و"اتفاقيات جائرة جرت بين النظام السابق وروسيا".