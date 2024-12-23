صحف عالمية: عشرات الشكاوى أمام الشرطة ضد زوجة نتنياهو وإسرائيل فقدت إنسانيتها

تناولت صحف عالمية تطورات مهمة في المشهد الإسرائيلي، تصدرتها اتهامات موجهة لزوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو بالتلاعب بالشهود في قضايا زوجها، بالتزامن مع انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية في غزة، تسببت في معاناة إنسانية غير مسبوقة، خاصة بين الأطفال.

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الشرطة الإسرائيلية تلقت عشرات الشكاوى ضد سارة نتنياهو بتهم خطيرة تشمل التلاعب بالشهود في محاكمة زوجها الجنائية، بالإضافة إلى إصدار توجيهات لتنظيم حملات تشويه لمعارضيه السياسيين.

وفي سياق متصل، وجهت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية انتقادات حادة لسياسات بلادها في قطاع غزة، معتبرة في افتتاحيتها أن إسرائيل فقدت إنسانيتها.

وحذرت الصحيفة من أن تجاهل الإسرائيليين للمأساة الإنسانية في القطاع يلحق ضررًا بالغًا بصورة إسرائيل دوليا ويشوّه طابعها الأخلاقي والإنساني.

وسلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على المعاناة النفسية لأطفال غزة جراء الحرب المستمرة.

وأشار تحقيق الصحيفة إلى انتشار اضطرابات النوم والأكل بين الأطفال، مع عزوفهم عن المشاركة في الأنشطة اليومية، محذرة من احتمال تطور هذه الأعراض إلى حالات شلل وفقدان للقدرة على الكلام.

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وفي الضفة الغربية، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر فلسطينية أن السلطة نفذت في جنين أكبر عملية أمنية منذ 3 عقود، تستهدف كبح نفوذ المجموعات المسلحة.

غير أن الصحيفة أشارت إلى استمرار تحرك المسلحين بحرية في المخيم رغم مرور أسبوعين على العملية.

وفي التطورات السورية، كشف روبرت بيتي، رئيس فريق التحقيق الأممي في الجرائم المرتكبة في سوريا، لموقع "ذا هيل"، عن تواصلهم مع السلطات الجديدة في البلاد للحفاظ على الأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم نظام الأسد، مشيرًا إلى إجراء اجتماعات "بنّاءة" في هذا الشأن.