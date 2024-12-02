صحف عالمية: المستوطنون أكثر حماسة لضم الضفة بعد فوز ترامب

اهتمت صحف عالمية بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، التي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة، وبتصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، إضافة إلى التطورات الميدانية المتلاحقة في سوريا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن تصريحات يعالون غير مسبوقة من عضو بالمؤسسة الأمنية في وقت الحرب.

ونقلت الصحيفة عن كاتب فلسطيني قوله إن تصريحات يعالون مهمة "لأنها تعزز الرواية الفلسطينية، وتصدر عن جنرال عمل في أعلى هرم النظام العسكري الإسرائيلي".

ورأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رؤية الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غـفير وغيرهما من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية للحرب في غزة تثبت صحة تصريحات يعالون بشأن التطهير العرقي.

وأوضحت الصحيفة أن سموتريتش وبن غفير يريدان إفراغ قطاع غزة أو على الأقل أجزاء منه من الفلسطينيين، ثم الاستيلاء على الأرض لبناء المستوطنات، مشيرة إلى أنهما يعارضان بشدة أي اقتراح معقول لإتمام صفقة تبادل، ويدفعان نحو إطالة أمد الحرب بأي ثمن.

وقالت جيروزاليم بوست الإسرائيلية في افتتاحيتها إن عودة سكان الشمال أهم لإسرائيل مما وصفته بأي استيطان انتقامي في غزة.

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ودعت الافتتاحية إلى منح الأولوية إلى إعادة إعمار قرى وبلدات الشمال، وإلى إعادة سكانها إلى بيوتهم، وأكدت أن إعمار الشمال اقتصاديا وبشريا "أفضل إستراتيجيا وأمنيا لإسرائيل".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية يشجع المستوطنين الإسرائيليين على السعي للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وحسب الصحيفة، يرى نشطاء الاستيطان القليل من العقبات أمام خططهم لحكم الضفة مع عودة ترامب للرئاسة، في حين تقول جماعات حقوق الإنسان إن الهجمات المتصاعدة في الأشهر الأخيرة صعّبت عليها الوصول إلى مناطق التوتر في الضفة الغربية، مثل قرى نابلس وتلال الخليل الجنوبية.

التطورات في سوريا

في سياق آخر، قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، في مقال للكاتبة بيل ترو، إن ما سمتها "الحرب المنسية" في سوريا استحوذت على اهتمام العالم مجددا، بعد أن افترض معظم الناس أن الرئيس السوري بشار الأسد انتصر، لكن نجاح الهجوم المباغت لقوات المعارضة فاجأ الجميع.

وشددت الكاتبة ترو على أن سوريا ومحنة سكانها المعذبين الذين تخلى عنهم العالم ونسيهم لم يعد من الممكن تجاهلها.

بدورها، رأت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الاستيلاء السريع لفصائل المعارضة السورية على حلب يكشف هشاشة السلطات السورية الحاكمة.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الشعور بالإحباط واليأس استفحل في صفوف الجيش السوري، وأشاروا إلى أنه مع حشر الرئيس بشار الأسد في الزاوية "قد يصبح الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة على الرغم من رفضه لسنوات الانخراط في تسوية سياسية".