إعلام إسرائيلي: الغالبية تعارض العودة للاستيطان في غزة

تعد العودة للاستيطان في قطاع غزة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي في الوقت الراهن، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انقساما واضحا بشأن هذه القضية بين معارض ومؤيد، وسط مخاوف من تداعيات هذه الخطوة على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من الخبراء الأمنيين.

وكشف استطلاع للرأي نشره مقدم البرامج السياسية في القناة 13 الإسرائيلية داني كوشمارو، أن 51% من الإسرائيليين يعارضون العودة للاستيطان في قطاع غزة.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أن 57% من ناخبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيدون الاستيطان في القطاع.

وحول تقييم نتائج الحرب في لبنان، أوضح الاستطلاع الذي أجري في نهاية الأسبوع الأول لوقف إطلاق النار، أن نحو نصف الإسرائيليين يعتقدون أنهم حققوا انتصارا، سواء بشكل كامل أو جزئي.

وبينما يرى 31% أن أيا من الطرفين لم ينتصر، عبّر 16% من الجمهور عن عدم رضاهم عن نتائج الحرب.

وضع متوتر

وفي سياق متصل، حذر الخبير في الأمن القومي والجبهة الشمالية كوبي مروم من تصاعد عمليات المقاومة، مشيرا إلى وجود محاولات يومية لتنفيذ هجمات رغم الجهود الأمنية المكثفة من جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي.

وأضاف مروم أن الوضع الراهن يتسم بالتوتر الشديد، خاصة مع استمرار أزمة البؤر الاستيطانية غير القانونية واعتداءات المستوطنين على الجنود وقادة الجيش.

وأشار إلى أن الحكومة تجاهلت تحذيرات رئيسي جهاز الشاباك قبل عدة أشهر، داعيا نتنياهو إلى تبني سياسة أكثر عقلانية وعدم السماح للجناح اليميني بقيادة دفة الأمور.

وفي السياق ذاته، أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أورهيلر أن الهجوم الأخير على مستوطنة أرئيل جاء رغم تحذيرات متعددة من الشاباك والجيش، مما يشير إلى تحديات أمنية متزايدة في المنطقة.

وتأتي هذه التقارير في ظل تصاعد التوتر الأمني وتباين المواقف داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الاستيطان ونتائج المواجهات العسكرية الأخيرة، مما يضع المزيد من الضغوط على حكومة نتنياهو للتعامل مع هذه التحديات المتعددة.