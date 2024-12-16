صحف عالمية: تتبع ثروة آل الأسد دوليا عملية معقدة وقد تستغرق وقتا

ركزت صحف عالمية اهتمامها على تداعيات سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والتطورات المتسارعة في "سوريا الجديدة" والمساعي الجارية لملاحقة كل من تورط في الانتهاكات المروعة ضد السوريين.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن عملية رصد وتتبع الثروة التي بناها آل الأسد عبر العالم بدأت حتى مع ظهور مؤشرات على أن المهمة صعبة، وقد تستغرق وقتا طويلا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي عمل على تحديد أصول أفراد عائلة الأسد قوله إن "الوقت كان لصالحهم، إذ عملوا قبل الثورة على غسل أموالهم، ودائما ما كانت لهم خطط بديلة وهُم الآن جاهزون للمنفى".

وأبرزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحذيرات موجهة للسوريين من العديد ممن مروا بتجربة الثورة في دول عربية مختلفة.

ودعا العديد من الناشطين العرب على مواقع التواصل -وفق الصحيفة- السوريين إلى الاستفادة من التجارب السابقة لحماية ثورتهم ومنع الانجراف نحو نظام استبدادي جديد.

من جانبها، قالت صحيفة الغارديان البريطانية في أحد مقالاتها إن العالم فشل خلال السنوات الماضية في حماية سوريا "لذا يتعين على القوى الخارجية أن تتنحى جانبا وتترك للسوريين حرية التخطيط لمستقبلهم".

إعلان

ووفق المقال، فإن الدول الفاعلة في المشهد السوري مطالبة بالابتعاد عما اعتبره ازدواجية، خصوصا أن تصريحات مسؤوليها أجمعت على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

بدورها، ذكرت صحيفة لوتان السويسرية أن جمع أكبر قدر من الأدلة التي تدين نظام الأسد يتطلب التحرك بسرعة.

ورأت الصحيفة أن التقارير بشأن السجلات التي وجدت في فرع أمن الدولة في حلب ثانية كبرى مدن سوريا "ليست إلا عينة على ما يمكن الاحتفاظ به من أجل دعم القضايا المرتبطة بالانتهاكات المرتكبة خلال سنوات حكم الأسد".

وأشارت إلى أنه يتعين على السلطة المؤقتة في سوريا إنشاء لجنة مهمتها جمع الأدلة والحرص على عدم وصولها لعامة الناس.

من جانبها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينسب لنفسه أي حدث يرى أنه إنجاز لإسرائيل.

واستدلت الصحيفة بسقوط نظام الأسد رغم أن التطورات في سوريا جاءت مفاجئة للجميع، وقال الخبراء إنها من نتائج الهزات التي أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو "لا يضيع فرصة للدفع بروايته متجاهلا الإخفاقات التي أدت إلى هجوم طوفان الأقصى".