إعلام إسرائيلي: تقدم حقيقي نحو صفقة تبادل وتفاصيل المراحل قيد النقاش

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرة إلى تصريحات متفائلة من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان حول قرب التوصل لصفقة حول الأسرى، في وقت تؤكد فيه الدول الوسيطة استعداد الطرفين للتوافق رغم وجود عقبات في التفاصيل.

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ13 أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أكد في حديث لمراسل القناة أن "اللحظة المناسبة" قد حانت للتوصل إلى صفقة، مشيرا إلى وجود "تقدم حقيقي" في المفاوضات.

وأوضح سوليفان أن قربهم من التوصل لاتفاق لا يعني الوصول إلى الهدف النهائي، مؤكدا أن وجوده في المنطقة يأتي من أجل "القيام بالدفعة الأخيرة".

وأشار مراسل الشؤون السياسية في القناة 13 غيلي تمير إلى أن ما يؤخر إتمام الصفقة هو ردود حركة حماس، موضحا أن سوليفان غادر المنطقة ولديه انطباع بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منحه تفويضا للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن الدول الوسيطة تؤكد استعداد حماس لإبرام الصفقة، رغم عدم الاتفاق على جميع التفاصيل، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن عدة مراحل.

وفي السياق ذاته، نقلت مراسلة الشؤون السياسية في قناة كان 11 غيلي كوهين عن الدول الوسيطة اعتقادها بأن البدء بتنفيذ الصفقة الإنسانية سيخلق حراكا يفضي في نهاية المطاف إلى صفقة شاملة، تتضمن إطلاق سراح جميع المخطوفين وإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية.