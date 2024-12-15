من غانا إلى بوتسوانا.. لماذا يتخلص ناخبو أفريقيا من الأحزاب الحاكمة؟

نشر موقع الجزيرة الإنجليزية تقريرا عن التحولات السياسية في القارة الأفريقية، حيث سجلت عدة بلدان عمليات نقل كاملة للسلطة بينما حققت جماعات المعارضة انتصارات كبيرة في بلدان أخرى.

في العاصمة الغانية أكرا ملأت أغاني النصر الأجواء يوم الاثنين حيث نزل أنصار حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي للشوارع للاحتفال بفوز مرشحهم الرئيس السابق جون دراماني ماهاما في انتخابات ستجعله مرة أخرى رئيسا للدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وزينت ألوان الحزب من الأحمر والأبيض والأسود أنصاره، صغارا وكبارا، ودوى صفير المزامير، وقرع الطبول في المكان، وعانق الناس بعضهم بعضا ورقصوا أمام مقر المؤتمر الوطني الديمقراطي في حي أدبراكا في أكرا.

لم تكن فرحتهم مفاجئة، فقد كان انتصار ماهاما على نائب الرئيس ماهامودو باوميا، مرشح الحزب الوطني الجديد الحاكم، كاملا بشكل مذهل، إذ كان الخبراء يتوقعون نتائج متقاربة جدا، وربما حتى جولة إعادة، لكن ماهاما فاز بشكل كاسح وغير مسبوق.

ولأول مرة في البلاد، ظهر فائز واضح في غضون ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد. وبحلول الليل، اعترف باوميا، الذي كان الفارق بينه وبين ماهاما 1.6 مليون صوت، بالهزيمة.

إعلان

فجوة لا سابق لها

وقال الباحث إيمانويل يبواه من مركز غانا للتنمية الديمقراطية لقناة الجزيرة "لم نشهد مثل هذه الفجوة الهائلة من قبل في أي انتخابات منذ عام 1992 لأن المتنافسين في انتخابات غانا عادة ما يكونون متقاربين".

وكانت المشاهد في أكرا تتويجا لسنة انتخابية مفاجئة في جميع أنحاء القارة الأفريقية، أحدثت خلالها حركات المعارضة تغييرات كبيرة، إما طرد الأحزاب الحالية تماما من السلطة أو تخفيف قبضتها بشكل كبير.

ومن بين حوالي 12 انتخابات عامة، سجلت 4 دول (غانا وبوتسوانا وموريشيوس والسنغال) إلى جانب منطقة أرض الصومال الانفصالية ذاتية الحكم، عمليات نقل كامل للسلطة. وشهد اثنان آخران (جنوب أفريقيا وناميبيا) مكاسب كبيرة للمعارضة.

ويقول الخبراء إنهم لاحظوا في الانتخابات بجميع البلدان الأفريقية أن الناخبين لديهم نفس القضايا.

معاقبة الأحزاب الحاكمة

وقال غراهام هوبوود، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث السياسة العامة ومقره ناميبيا، لقناة الجزيرة "هناك شعور بأن الناخبين يريدون معاقبة الأحزاب الحاكمة لفشلها في تعزيز الاقتصادات وخلق فرص العمل ومحاربة الفساد". وفي بعض الحالات، لعبت جماعات المعارضة على هذه الإخفاقات في حملاتها.

وفي غانا، أثبت التضخم المرتفع -لم يحدث مثيل له منذ عقد من الزمان- والفساد، والتدهور البيئي الحاد الناجم عن التعدين غير القانوني، أنها نواقيس الموت النهائي لحكومة الحزب الوطني الجديد الحاكمة بقيادة الرئيس نانا أكوفو أدو.

وقام حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض في غانا بحملة حول إخفاقات الحكومة، لكن في النهاية كان الإقبال المنخفض لمؤيدي الحزب الحاكم هو الذي أضر به، مما يعكس بشكل مناسب مدى خذلانه للغانيين.

إعلان

وقال إيمانويل يبواه إن نسبة إقبال الناخبين يوم الأحد بلغت 60% فقط لأن العديد من مؤيدي الحزب الوطني الجديد، الذين يشعرون بالإحباط من الحكومة ويفتقرون إلى الثقة في المعارضة، لم يدلوا بأصواتهم.

وأضاف "اعتقد قادة الحزب الوطني الجديد الحاكم أنهم سيحصلون على المزيد من الأصوات بسبب سياستهم في مجانية التعليم بالمدارس الثانوية ولكن في النهاية، عوقبوا"، في إشارة إلى سياسة 2017 التاريخية لحكومة أكوفو-أدو التي جعلت التعليم الثانوي العالي مجانيا للجميع.

تحولات زلزالية بجنوب القارة

وحدثت بعض التحولات الزلزالية في منطقة الجنوب الأفريقي حيث أصبحت أحزاب التحرير، التي كانت محبوبة في السابق لإنهاء الاستعمار أو الفصل العنصري، تفقد شعبيتها بشكل متزايد، لا سيما بين الناخبين الشباب.

وقال هوبوود إن ذلك يعود إلى أن الشباب لم يعيشوا هذا التاريخ، وبالتالي، يفتقرون إلى الشعور بالحنين إلى الماضي الذي جعل هذه الأحزاب قائمة.

وتقدمت جنوب أفريقيا الجميع بتعرضها لأول صدمة في أوائل يونيو/حزيران عندما خسر المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عاما.

ويواجه الحزب، الذي كان ينظر إليه في السابق على أنه منارة للأمل في بدء الديمقراطية بعد الفصل العنصري، انتقادات بسبب الانكماش الاقتصادي الحاد في جنوب أفريقيا الذي جعل العملاق القاري بلدا يعاني من الفقر والبطالة وانقطاع التيار الكهربائي المحرج.

وأدت المعارك الداخلية بين الرئيس سيريل رامافوزا وسلفه الرئيس السابق جاكوب زوما إلى تقسيم قاعدة الدعم التقليدية. وانخفضت أصوات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، التي انخفضت بشكل مطرد في الانتخابات الأخيرة، إلى 40% هذه المرة، أي أقل من العدد المطلوب لتشكيل حكومة، مما أجبر الحزب، الذي أصابه الشلل، على تشكيل "حكومة وحدة" تاريخية مع حزب التحالف الديمقراطي المعارض و6 آخرين.

إعلان

نهاية بأغلبية ساحقة

وكانت الخسارة أكبر لحزب بوتسوانا الديمقراطي المهيمن في بوتسوانا في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي حكم البلاد منذ الاستقلال في عام 1966.

وحرمت حركات المعارضة، التي تجمعت تحت مظلة التغيير الديمقراطي ويقودها المحامي دوما بوكو، الرئيس موكغويتسي ماسيسي من ولاية ثانية وأنهت هيمنة حزب بوتسوانا الديمقراطي التي استمرت 58 عاما بأغلبية ساحقة.

وحصل الحزب، الذي انتقده الناخبون بسبب تراجع اقتصاد الماس، على 4 مقاعد فقط، بانخفاض عن 38 مقعدا سابقا في البرلمان المكون من 69 مقعدا.

وفي أماكن أخرى من القارة، ثبت أن غضب الشباب من الفساد أمر محوري، بالإضافة إلى الغضب من شح الوظائف وتدهور الاقتصاد.

وفي استطلاعات الرأي في السنغال في مارس/آذار الماضي، أدت محاولات الرئيس السابق ماكي سال للترشح لولاية ثالثة غير دستورية إلى احتجاجات عنيفة أدت إلى صعود "حزب باستيف" بزعامة الرئيس باسيرو فاي وفوزه بالانتخابات.

كذلك، كان الغضب يتصاعد منذ جائحة "كوفيد -19" عندما سجلت العديد من البلدان فضائح اختلاس.

الفساد المتزايد

وفي استطلاعات الرأي التي أجريت في موريشيوس في نوفمبر/تشرين الثاني، تسبب بطش الحكومة وزيادة مستويات الفساد في نهاية الزعيم السابق برافيند كومار جوغنوث.

ففي عام 2022، وجد تقرير مؤشر التحول الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان البحثية أن الفساد المتزايد في البلاد، التي كان ينظر إليها في السابق على أنها تتمتع بالشفافية، تفاقم خلال الوباء.

واستغل المسؤولون الثغرات في الشراء الطارئ للإمدادات الطبية. وتفاقمت حالة عدم الثقة في الحكومة هذا العام بعد ظهور مزاعم متفجرة بعمليات تنصت على المكالمات الهاتفية من قبل عملاء حكوميين.

يقول يبواه "ليس في أفريقيا فقط، إذا نظرت إلى معظم الحكومات التي مرت بالوباء، فإن معظمها لم ينج من إعادة الانتخابات، بما في ذلك في الولايات المتحدة".

إعلان

وشهدت بعض البلدان تحولات صغرى ولكن لا تقل أهمية. كانت المعارضة في ناميبيا أقل تنظيما لكنها تمكنت من تقويض سيطرة حزب سوابو الحاكم (منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا) في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المتنازع عليها.

ومثل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، كان الحزب في السلطة منذ الاستقلال في عام 1990، فعلى الرغم من فوز نائب الرئيس نيتومبو ناندي نديتواه في استطلاعات الرأي في شهر الانتخابات، فإن سوابو خسر 12 مقعدا في البرلمان وهو الآن حاصل على أغلبية تبلغ 51 مقعدا من 96 مقعدا.

وفي الوقت نفسه، في موزمبيق، يتعرض حزب فريليمو الحاكم، الذي وصل إلى السلطة في عام 1975 بعد خوض حرب استقلال ناجحة ضد البرتغال، لانتقادات.

خرج الشباب المؤيدون لمرشح المعارضة المستقل فينانسيو موندلين إلى الشوارع منذ الانتخابات المتنازع عليها بشدة في أكتوبر/تشرين الأول والتي شهدت فوز مرشح فريليمو دانيال تشابو. وأطلقت الشرطة النار على عشرات المحتجين.

الدروس المستفادة

يقول الخبراء إن فوز المعارضة التاريخي في القارة يدل على أن المؤسسات الديمقراطية في العديد من البلدان الأفريقية أصبحت قوية بشكل متزايد وأن إرادة الشعب تحظى بالاحترام.

يعلق يبواه قائلا "المواطنون يزدادون استنارة يوما بعد يوم ويصوتون بغض النظر عن الانتماءات العرقية أو الدينية، على عكس ما كان عليه الحال من قبل".

هذا تحسن كبير في قارة كانت فيها الدول، حتى عام 1960، تحت الحكم الاستعماري، وكان عليها بناء مؤسسات ديمقراطية من الصفر. وتجري عدة دول، حتى الآن، انتخابات غير مصنفة على أنها حرة أو نزيهة، وحدثت موجة من الانقلابات العسكرية في غرب ووسط أفريقيا بين عامي 2022 و2023.

واحتفظ الرئيس إدريس ديبي بالسلطة في تشاد بعد فوزه بأكثر من 60% من الأصوات في مايو/أيار، مما مدد حكم عائلته الذي دام 30 عاما. كما حقق الرئيس الرواندي بول كاغامي فوزا سهلا بنسبة 99% من الأصوات في يوليو/تموز.

إعلان

توقعات بمزيد من التحولات

وبالعودة إلى غانا حيث لا يزال أنصار المعارضة في المؤتمر الوطني الديمقراطي يستمتعون بتوهجهم الجديد، وذلك بفضل إحصاء استطلاعات الرأي السلمي وسرعة باوميا في التنازل وتجنب العنف، يقول يبواه إن انتخابات البلاد، إلى جانب موجة المعارضة الجارية في جميع أنحاء القارة، من المحتمل أن تكون مؤشرات لمزيد من التحولات غير المتوقعة العام المقبل.

وقال يبواه عن الهزيمة المدوية للحزب الوطني الجديد في غانا "هذا درس للحكومات الأفريقية، يتعين على حكوماتنا أن تعلم أنه لا يمكنك فقط وضع سياسة واحدة وتعتقد أنها ستجذب جميع الناخبين. أصبح المواطنون الآن أذكياء للغاية، فهم يعرفون أن أي حكومة تسيء التصرف يجب أن تعاقب".