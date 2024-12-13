فايننشال تايمز: سوريو أوروبا يفضلون التريث

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن العديد من السياسيين في أوروبا يرون أن الوقت قد حان لكي يعود أكثر من مليون لاجئ سوري في القارة العجوز إلى وطنهم بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بينما يقول السوريون إن الأمر أعقد من ذلك.

ولا يعتقد السوريون الذين فروا من الحرب المستمرة منذ 13 عاما، أن الوقت مناسب للعودة الآن نظرا لحالة عدم اليقين التي تكتنف الأوضاع السياسية بعد إسقاط نظام الأسد، والأضرار التي طالت البنية التحتية والمنازل بحيث لم تعد أجزاء كثيرة من البلاد صالحة للسكنى.

ونقلت الصحيفة عن لاجئ يدعى عمر الحجار (54 عاما) -وهو عامل بناء من مدينة حلب وواحد من بين حوالي 970 ألف سوري يعيشون في ألمانيا- القول إن كل من يعرفهم يرغبون في التريث، لأن "الوضع في سوريا صعب للغاية".

ألمانيا

وتُعد ألمانيا أكبر بلد في الاتحاد الأوروبي يستضيف السوريين بموجب قرار أصدرته المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عام 2015 قضى بفتح الأبواب أمام مليون طالب لجوء، معظمهم من الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تحتل قضية الهجرة مكانة بارزة في الحملات الانتخابية المبكرة التي ستُجرى في البلاد في فبراير/شباط المقبل.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن سياسيين من الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) وحزب بديل لألمانيا اليميني، صرحوا -بعد ساعات من سقوط الأسد- بأن الوقت قد حان ليبدأ السوريون في التفكير في العودة إلى ديارهم.

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ورغم ابتهاج الحجار بانتهاء حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من 50 عاما، فقد قال للصحيفة إن سوريا بحاجة إلى حكومة وبناء مؤسسات قبل أن يفكر الناس في العودة إلى الوطن.

وأشارت فايننشال تايمز في تقريرها إلى أن ألمانيا هي أول دولة أعلنت، يوم الاثنين، تعليق طلبات اللجوء من السوريين، وسرعان ما حذت حذوها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

متشوقون ولكن

وذكرت أن منظمة "برو أسيل"، وهي جماعة حقوقية مقرها فرانكفورت، انتقدت نبرة المناقشات التي تدور بين السياسيين، ودعتهم إلى "تحمل المسؤولية وإظهار التضامن مع اللاجئين، بدلا من استغلالهم" كورقة سياسية.

وفي المقابل، هناك بعض السوريين تواقون للعودة في أقرب وقت ممكن، من بينهم ناشطون في الجالية الذين يرغبون بالمشاركة في صياغة مستقبل البلاد.

وصرحت جومانا سيف (54 عاما) -وهي محامية وناشطة حقوقية تعيش في برلين منذ 2013- للصحيفة بأن الكثيرين في محيطها متحرقون للعودة الفورية، وأن أول سؤال يتبادر إلى أذهانهم هو: "متى سنعود؟".

لكنها أعربت عن قلقها من هيمنة هيئة تحرير الشام على الساحة، التي تصفها فايننشال تايمز بأنها حركة إسلامية، وأقوى جماعات المعارضة المسلحة التي قادت الهجوم ضد نظام بشار الأسد.

حلم الديمقراطية

وقالت إنها تريد أن تناضل "من أجل أن يكتمل حلمنا في بناء دولة ديمقراطية حديثة، تحمي حقوق الإنسان وتساوي بين الجميع، بمن فيهم النساء".

ونسبت الصحيفة إلى نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، أن 60 سوريا سحبوا طلبات اللجوء في قبرص، مستشهدين بميلاد "يوم جديد مفعم بالأمل" في وطنهم.

ومع ذلك، فإن هناك سوريين آخرين في قبرص مترددون في العودة، من بينهم رئيس جالية "سوريا الحرة"، ثابت عبارة، الذي يرى أن العودة في الوقت الحالي "خطأ فادح"، حيث "لا توجد دولة ولا شرطة ولا جيش، وقد استولت إسرائيل على مناطق بسوريا".

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وبحسب تقرير الصحيفة، فإن سنوات الحرب دمرت سوريا التي أصبحت "دولة مفلسة"، وأنه من غير الواضح كيف ستبني جماعات المعارضة المسلحة هياكل الحكم.

مخاوف هنا وهناك

وفي روما، قالت شذى صقر، وهي صاحبة مطعم هناك، إنه من السابق لأوانه القول إن أيا من السوريين يريد العودة. وزعمت أن اللاجئين المسيحيين، على وجه الخصوص، "متوترون"، وتساءلت: "لماذا يعودون الآن؟ إلى المجهول؟".

وكشفت الصحيفة أن حوالي 160 ألف سوري فقط هم من يحملون جوازات سفر ألمانية، مما يجعل البقية عرضة لاحتمال إلغاء وضعهم كلاجئين في المستقبل، رغم أن العديد منهم لديهم أيضا طلبات معلقة للحصول على الجنسية.

وحذر توماس أوبرهاوزر، وهو رئيس لجنة قانون الهجرة في نقابة المحامين الألمانية، من أن على الحكومة الألمانية أن تتثبت أولا أن سوريا دولة آمنة تحمي حقوق المجموعات العرقية والدينية، مضيفا أن الوقت غير مناسب لمناقشة عودتهم إلى بلدهم.

كما حذر البعض من تبعات غير متوقعة قد تؤثر على ألمانيا، التي تعاني نقصا في العمالة، حيث أشار الاتحاد الألماني للمستشفيات والرابطة الألمانية للأطباء الأخصائيين إلى أن السوريين يشكلون أكبر نسبة من الأطباء الأجانب في البلاد، وسيترتب على مغادرتهم تأثير ملحوظ على النظام الصحي الألماني.