واشنطن- أدى الانهيار المذهل لنظام بشار الأسد، بعد ما يقرب من 14 عاما من الثورة والحرب، مطلع هذا الأسبوع إلى رد فعل مختلف في واشنطن بين إدارة راحلة وأخرى قادمة.

وفي حين رحبت إدارة جو بايدن الديمقراطية بتطورات الأحداث في سوريا، وأكدت مراقبتها للأوضاع عن كثب، وأنها ستحكم على أفعال حكام دمشق الجدد وليس أقوالهم فقط، أخذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب منحى مختلفا بتأكيده على ضرورة عدم التدخل في الشأن السوري حيث يعتقد أن لا مصالح لواشنطن فيها.

ومع دخول سوريا مرحلة عدم اليقين، وسط تساؤلات عما إذا كان هناك دور أميركي في كل هذا، حاورت الجزيرة نت البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز بواشنطن.

وسبق لهايدمان أن شغل خلال الفترة من 2007 إلى 2015 عددا من المناصب القيادية في معهد الولايات المتحدة للسلام، ومن 2011 إلى 2015 أدار هايدمان برنامج سوريا التابع للمعهد، بما في ذلك مشروع اليوم التالي (TDA)، حيث خطط المعهد لعملية الانتقالي السياسي في سوريا مع الجهات المعارضة السورية. ويُصنف هايدمان في دهاليز واشنطن على أنه أهم خبير أميركي في الشأن السوري.

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وفي ما يلي نص الحوار:

ما الذي أدى إلى الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد؟

ساهمت عدة عوامل في انهيار نظام الأسد، ولعل الأهم من ذلك هو إخفاق الحلفاء الرئيسيين للنظام في تقديم الدعم العسكري اللازم لإضعاف الهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام. ولقد أبقى كل من حزب الله وإيران وروسيا النظام في السلطة بعد اندلاع انتفاضة عام 2011.

ومع انهيار حزب الله بشدة بفعل إسرائيل، وإضعاف موقف إيران بسبب مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على أصولها في سوريا، وتشتت انتباه روسيا بسبب حربها في أوكرانيا وسأمها من رفض الأسد الانضمام إلى الجهود الدبلوماسية التي كان من الممكن أن تُثبت نظامه، لم تتمكن قواته من إقامة دفاع فعال.

تعرضت قوات الأسد لمزيد من الخطر بسبب فساد القوات المسلحة، بما في ذلك وحدات النخبة التي كانت تركز بشكل متزايد على مخططات جني الأموال بطرق إجرامية مثل إنتاج وتهريب الكبتاغون. عندما هاجمها تحالف المعارضين، كانت قوات النظام تفتقر ببساطة إلى إرادة القتال.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت هيئة تحرير الشام وجماعات المعارضة المسلحة الأخرى بكثافة على مدى عامين أو 3 أعوام مضت في تحسين قدراتها. ففي عام 2021، افتتحت هيئة تحرير الشام أكاديمية عسكرية في إدلب، وتخرج منها 400 ضابط بعد عام واحد. وطورت قدراتها في أنظمة القيادة والسيطرة، وعززت التنسيق بين الجماعات المسلحة، وحسنت جمع المعلومات الاستخباراتية، وعمليات الطائرات بدون طيار، وإستراتيجية ساحة المعركة.

كانت هذه الاستثمارات واضحة منذ بداية الهجوم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قتلت طائرة بدون طيار تابعة لهيئة تحرير الشام قائد الحرس الثوري الإيراني في حلب. وأخيرا، أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة في سوريا إلى تدهور الروح المعنوية داخل قاعدة دعم النظام. في النهاية، بعد أن تخلى عنه حلفاؤه الرئيسيون، انهار ببساطة.

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هل فوجئت الولايات المتحدة عندما أطاحت سوريا بالأسد؟

بالطبع، لم تتوقع الولايات المتحدة وتيرة وسرعة العملية التي تقودها هيئة تحرير الشام، حيث قلصت مهمتها في سوريا إلى عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي البلاد. وبعيدا عن هذه المهمة، انسحبت الولايات المتحدة إلى حد كبير من سوريا، وتركت المجال الدبلوماسي لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بينما استمرت في تقديم الدعم الإنساني.

ولأن الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، صنفت هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية وأبو محمد الجولاني (الاسم الحركي لأحمد الشرع) إرهابيا، لم يكن لديها سوى القليل من البصيرة عن الأعمال الداخلية للجماعة وقادتها. ونتيجة لذلك، تسعى واشنطن جاهدة لمعرفة خطواتها التالية وكيفية الانخراط في الانتقال السياسي الجاري الآن.

لا يزال كل من هيئة تحرير الشام وزعيمها أبو محمد الجولاني على قائمة الإرهاب الأميركية، هل ستغير الولايات المتحدة تصنيفها لهما؟

هناك نقاش نشط في واشنطن وعواصم غربية أخرى حول شطب هيئة تحرير الشام والجولاني من القائمة. يدرك المسؤولون الأميركيون التغييرات التي طرأت على الجولاني وهيئة تحرير الشام منذ عام 2017، إذ ظلوا سلفيين في توجههم الأيديولوجي، لكنهم ينأون بأنفسهم عن الآراء الجهادية التي تبناها الجولاني لسنوات عديدة.

وهم يدركون أيضا أن هيئة تحرير الشام، من خلال ذراعها السياسي "حكومة الإنقاذ السورية"، كانت براغماتية نسبيا في إدارتها للشؤون اليومية على الرغم من أنها لم تكن ديمقراطية أو علمانية بأي حال من الأحوال. والآن، في الأيام التي تلت الإطاحة بنظام الأسد، تدلي حكومة تصريف الأعمال -التي يهيمن عليها كبار مسؤولي الحركة- بتصريحات، وتتخذ خطوات ملموسة تطمئن الولايات المتحدة، مما يشير إلى أنها لا تنوي فرض شكل قاس وتدخلي من الحكم الإسلامي.

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ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة ونظراؤها الغربيون في وضع الانتظار والترقب، ويتطلعون إلى معرفة إذا ما كانت الحكومة ستفتح الانتقال السياسي أمام أصوات أخرى، وإذا ما كانت ستلتزم بوضوح بسوريا المستقبلية التي تشمل جميع مكونات سوريا.

هل يمكنك التحدث أكثر عن تحولات الجولاني وهيئة تحرير الشام أيديولوجيا؟

كما ذكرت أعلاه، نأى الجولاني وهيئة تحرير الشام بنفسيهما عن وجهات النظر الجهادية المتطرفة العنيفة للجماعات الإرهابية مثل القاعدة، في حين أنهما لا يزالان أصوليين تماما في نظرتهما للعالم.

على سبيل المثال، في حين أن حكومة أمن الدولة في إدلب لم تطلب من النساء تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة أو حظر التدخين والموسيقى، وتسامحت مع بعض المعارضة العامة، فإنها أصدرت أيضا قانونا للآداب العامة "لدعم الآداب العامة والقيم الاجتماعية" التي انتقدها بعض سكان إدلب بشدة.

كما أنشأت فرعا أمنيا جديدا، هو الحسبة، لإنفاذ القانون. تكشف مثل هذه الإجراءات عن حدود التحول الذي مرت به هيئة تحرير الشام بمرور الوقت.

في حين أن حكومة تصريف الأعمال الجديدة في دمشق قد تقدمت إلى أبعد من ذلك في إعلان تسامحها مع جميع مكونات سوريا واتخذت خطوات إيجابية أخرى لطمأنة الأقليات وخلق جو من الأمن، من المهم أن ندرك أن هيئة تحرير الشام ليست لاعبا ديمقراطيا.

لم تفتح حكومة تصريف الأعمال حتى الآن العملية الانتقالية أمام المجتمع المدني أو حركات المعارضة العلمانية. وإذا كانت مستعدة لاتخاذ مثل هذه الخطوات سيكون مؤشرا رئيسيا على مدى مرونة وواقعية هيئة تحرير الشام، وكيفية تطور سوريا المستقبلية.

في أي ظروف يمكن للولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في دمشق؟

من غير المرجح إعادة فتح السفارة الأميركية على المدى القريب. ومن المحتمل أن تؤجل الولايات المتحدة اتخاذ أي خطوات من هذا القبيل إلى أن يصبح مسار الانتقال أكثر وضوحا. ومن غير المرجح بشكل خاص إعادة فتح السفارة في الوقت الذي تحكم فيه البلاد منظمة "إرهابية"، على الأقل في الوقت الحالي.

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لذلك، يبدو أن شطب هيئة تحرير الشام من القائمة شرط مسبق ضروري لاستئناف العلاقات الأميركية السورية. في غضون ذلك، تعمل الولايات المتحدة من خلال وسطاء، وخاصة تركيا، للتواصل مع هيئة تحرير الشام والجماعات الأخرى، ولا شك في أنها ستنسق أيضا مع الحكومات التي لها وجود دبلوماسي في دمشق وكذلك الأمم المتحدة.

هل سيؤدي سقوط الأسد إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا؟

هناك احتمال أن يؤدي سقوط الأسد إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا. ففي حين أن الولايات المتحدة قد يكون لديها تحفظات على الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في المرحلة الانتقالية السورية -تفضيل الجماعات الإسلامية المتوافقة على الآخرين- تظل نقطة الاحتكاك الرئيسية هي الشراكة الأميركية مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

تركيا مصممة على تجريد قوات سوريا الديمقراطية من السلاح وضمان عدم قدرة الحزب السياسي الكردي المهيمن في شمال شرق سوريا، حزب الاتحاد الديمقراطي -الذي تعتبره تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني والذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية- على البقاء سلطة حاكمة في شمال شرق سوريا.

تم إحباط طموحات تركيا بسبب وجود القوات الأميركية في سوريا والشراكة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، مما ساهم في حدوث خلاف تركي أميركي. مع انهيار نظام الأسد، تستغل تركيا غياب حكومة سورية موحدة لتصعيد عملياتها ضد القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا حول مدينة منبج.

وقد تجنبت حتى الآن التحركات التي قد تجعلها في صراع مع القوات الأميركية. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى ستحتفظ الولايات المتحدة بقواتها في سوريا. التزم الرئيس القادم دونالد ترامب بالانسحاب السريع للقوات الأميركية. وإذا نفذ هذا الالتزام، فسيصبح الأكراد في سوريا على الفور أكثر ضعفا، وستواجه تركيا قيودا أقل إذا قررت شن هجوم كبير ضد "حزب الاتحاد الديمقراطي" وقوات سوريا الديمقراطية.

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هل تخشى أن تصبح سوريا الآن ملاذا لمزيد من التطرف؟

على مدى العامين الماضيين، زاد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا من هجماته بشكل كبير ضد أهداف مدنية وعسكرية. في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، نفذ التنظيم أكثر من 150 هجوما، أي أكثر من ضعف العدد في الفترة نفسها من عام 2023.

ومن المرجح جدا أن يسعى إلى استغلال هذه الفترة الانتقالية لتوسيع عملياته. إذا انسحبت الولايات المتحدة من سوريا، وإذا خرجت معسكرات الاعتقال الكبيرة في الشمال الشرقي والتي تضم نحو 40 ألف معتقل وعائلات التنظيم عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فإن خطر إعادة تشكيل التنظيم سيكون أكثر وجاهة.

وقد أعطت هيئة تحرير الشام تأكيدات للولايات المتحدة وغيرها بأنها لن تسمح لتنظيم الدولة الإسلامية بتوسيع دورها في سوريا في ظل نظام سياسي جديد. ومسألة ما إذا كانت لديها القدرة على التصرف بناء على هذا الضمان هو سؤال بالغ الأهمية، وقد يؤثر عدم اليقين بشأن قدرتها في هذا الصدد على توقيت قرار إدارة ترامب بسحب القوات الأميركية.

هل ستعيد الولايات المتحدة النفط والغاز السوريين إلى الحكومة الجديدة في دمشق؟

لا تسيطر الولايات المتحدة بشكل مباشر على الأصول النفطية في شرق سوريا. وتقع هذه الأصول تحت إشراف شركائها المحليين، وقوات سوريا الديمقراطية، التي تعاونت مع نظام الأسد لتكرير النفط الخام وإعادته إلى أراضيه. وبالتالي فإن مصير النفط السوري ليس في أيدي الولايات المتحدة بشكل مباشر، على الرغم من أن الولايات المتحدة تمارس بالتأكيد بعض النفوذ.

ومع ذلك، يبدو أن هيئة تحرير الشام لا تنتظر الولايات المتحدة لإعادة تأكيد سيطرة دمشق على النفط السوري. وأعلنت هيئة تحرير الشام أنها سيطرت على مدينة دير الزور الشرقية من قوات سوريا الديمقراطية، مما يضعها على مقربة من مواقع إنتاج النفط الرئيسية. ما سيحدث من هنا ليس واضحا بعد، لكنني أتصور أن تأمين سيطرة الحكومة المركزية على إنتاج النفط، سواء من خلال التفاوض أو بالقوة، على رأس قائمة أولويات حكومة تصريف الأعمال.

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أعطنا صورة أكبر لما يعنيه سقوط نظام الأسد بالنسبة للشرق الأوسط، خاصة من حيث مدى ضعف إيران، وزيادة عدوانية إسرائيل؟

نحن نراقب ما يمكن أن يكون أهم تحول في الجغرافيا السياسية للمنطقة منذ الثورة الإيرانية عام 1979. بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة بصدام حسين، أمضت إيران العقدين الماضيين في تعزيز دورها كقوة إقليمية كبرى. كانت سوريا وحزب الله من أصولها الرئيسية. اليوم، تراجع حزب الله بشدة، وخسرت إيران سوريا، هذه هزائم فادحة لإيران.

لقد قضوا فعليا، في الوقت الحالي، على سياسة الردع التي استندت إليها إيران في أمنها من هجوم إسرائيل على منشآتها النووية. إنها تثير التساؤلات حول ما قد يتبقى من "محور المقاومة" الذي تفاخر به إيران بتكلفة باهظة على مدى عقود، ليس أقلها أن خسارة سوريا ستقيد إلى حد كبير خيارات إيران في جهودها لإعادة بناء حزب الله، لأنها لم تعد قادرة على استخدام سوريا طريقا لعبور الأسلحة أو الذخائر.

في المقابل، أصبح لدى جيران سوريا العرب، وكذلك الولايات المتحدة، الآن فرصة لتحقيق طموحهم الذي طال انتظاره المتمثل في نقل سوريا بشكل حاسم إلى المعسكر العربي. هذا هدف تسعى إليه الولايات المتحدة منذ الثمانينيات وهو الآن في متناول اليد.

وإذا نجح هذا التحول، فإنه سيحول المشهد الإستراتيجي في الشرق العربي إلى وضع غير مؤات بشكل دائم لإيران. قد يكون أحد ردود الفعل الإيرانية على مثل هذا التحول هو تسريع برنامجها النووي، وهو تطور قد تنظر إليه الولايات المتحدة وإسرائيل وجيران إيران العرب بقدر كبير من القلق.

وماذا عن سياسة الرئيس القادم ترامب تجاه سوريا، وخاصة مصير 900 جندي أميركي هناك؟

لقد عبّر الرئيس المنتخب ترامب عن آرائه بشأن سوريا بوضوح تام. التزم بالانسحاب السريع للقوات الأميركية، وقال إن الولايات المتحدة ليست لها مصالح في سوريا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن "تبقى" خارج الصراع السوري.

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بالنسبة لترامب، سوريا هي مشكلة من الأفضل تركها لجهات فاعلة مثل تركيا وروسيا لحلها. قد يحدد هذا الموقف نهج البيت الأبيض في عهد ترامب. ومع ذلك، من الممكن أن تؤدي التغييرات التاريخية الجارية في سوريا إلى قيام إدارة ترامب القادمة بإعادة تقييم موقفها.

لم تعد سوريا في صراع، وقد تستنتج إدارة ترامب أنه حتى لو ظلت سوريا أولوية من الدرجة الثالثة، فإن للولايات المتحدة مصلحة في انتقال سلس، انتقال يعزز حكومة معتدلة، ويحافظ على الاستقرار، ويسمح بعودة ملايين اللاجئين، ويزود السوريين بالثقة الكافية لتجنب تدفقات اللاجئين في المستقبل.

هناك خطوات يمكن أن تتخذها إدارة ترامب لتحقيق هذا الهدف. وتشمل هذه الخطوات تخفيف العقوبات الاقتصادية، ومساعدة الحكومة الجديدة في استرداد الأصول، ودعم الجهود السورية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والاستثمار في إعادة الإعمار. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل أيا من هذه الأشياء.