بكين- قالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية -في كلمتها الافتتاحية- إن إسرائيل استغلت سقوط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ولم تضيع أي وقت في شن ضربات جوية ضد أهداف في جميع أنحاء سوريا، وتنفيذ عمليات برية كبيرة هناك والسيطرة على منطقة عازلة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان المحتل، معتبرة أن "هذا السلوك بمثابة نهب منزل الجيران عندما تشتعل فيه النيران".

وأضافت الصحيفة "لا عجب أن هذا التوغل أثار على الفور انتقادات من دول المنطقة، منها إيران، والعراق، وتركيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية. وكما ظهرت دعوات من المجتمع الدولي لاحترام سيادة سوريا، فيجب إدانة الهجمات الإسرائيلية المتهورة ووضع حد لها".

ووفق الصحيفة، لعب العدوان الإسرائيلي بالفعل دورا مهما، إن لم يكن حاسما، في إثارة ما يحدث الآن في سوريا وأماكن أخرى في المنطقة. وكانت هجماتها ضد حزب الله، وإيران، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ بداية صراعها معها قبل أكثر من عام، سببا في تغيير توازن القوى في الشرق الأوسط بشكل كبير، بل حتى الإخلال بالتوازن الإستراتيجي في المنطقة.

حل سلمي

ويذهب محرر الافتتاحية إلى القول إنه لطالما أعرب كثيرون في واشنطن عن أسفهم لتراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط بعد الانسحاب من العراق، وسوف يشعرون بسعادة غامرة لسقوط الأسد الذي أضعف نفوذ طهران في المنطقة، مما يساعد على تعزيز نفوذ الولايات المتحدة فيها.

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وتابع "لكي يمنع المجتمع الدولي انزلاق دولة أخرى في الشرق الأوسط في أعمال عنف وفوضى لا نهاية لها، ومن أجل مستقبل سلمي للشعب السوري، فإن هذا ليس الوقت المناسب لحساب من سينتصر ومن سيخسر في سوريا، بل هو الوقت لجهود دولية متضافرة لإيجاد حل سلمي للسوريين".

وترى الصحيفة أنه كما هو موقف الصين التي أكدت ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن يحدد مستقبلها الشعب السوري نفسه، فإنه ينبغي لجميع اللاعبين المؤثرين في الصراع أن يتصرفوا بما يحقق مصلحة هذا الشعب، وينبغي الترحيب والدعم بأي حل سياسي لاستعادة الاستقرار في البلاد في أقرب وقت ممكن.

علاقات صداقة

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قد أكدت، في تصريحات لها الاثنين الماضي، أن بكين تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا، وتأمل أن تعمل الأطراف المعنية على تحقيق المصالح الأساسية للشعب السوري.

وأضافت أن "مستقبل سوريا ومصيرها يجب أن يقرره شعبها، ونأمل أن تتبنى الأطراف المعنية موقفا مسؤولا تجاهه، وأن تجد سريعا حلا سياسيا يخدم مصالحه". وردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن أي تحركات للجيش الإسرائيلي في منطقة الجولان، أجابت ماو نينغ: "ينبغي احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وبشأن علاقات بكين مع القوى السياسية الجديدة في دمشق بعد علاقتها القوية مع النظام السابق، قالت المتحدثة إن "علاقات الصداقة الصينية مع سوريا هي روابط مع جميع أبناء الشعب السوري، ونحن نتابع الوضع فيها عن كثب ونأمل أن يعود الاستقرار إلى البلاد قريبا".