صحف عالمية: حلب مبتهجة رغم الدمار وسوريون بالشتات يعيشون حالة ترقب

ركّزت صحف عالمية اهتمامها على التطورات المتلاحقة في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتداعيات التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن مدينة حلب في شمال سوريا "مدمرة لكنها فرحة، وسكانها مبتهجون، والنازحون منها يعودون إليها".

وحسب الصحيفة، فإن بعض العائدين يبحثون عن أحياء وممتلكات "قد لا يجدونها لأنها مسحت من الوجود أثناء السنوات الأولى من الحرب"، مشيرة إلى أن الخوف من المجهول يستبد بالمدينة وأهلها.

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن أهالي حي جوبر شمالي العاصمة السورية دمشق "عادوا ليجدوا منطقتهم دمرتها المعارك قبل عقد من الزمن وأكثر".

ووصفت الصحيفة في تقريرها حي جوبر بـ"الثائر"، ولم يتمكن أحد من سكانه حتى الآن من العودة أو إعادة بناء منزله، مشيرة إلى أن الأهالي هناك مثل سوريا أمام تحديات كبرى للانطلاق من جديد.

وتناولت مجلة نيوزويك الأميركية الحراك الدبلوماسي الدولي بشأن سوريا، وقالت في مقال إن السوريين في حاجة إلى وقت ليتمكنوا من تنظيم أمورهم، لكن القوى الأجنبية بدأت الدفع نحو تعزيز مصالحها ولن تنتظر السوريين.

ويشير المقال إلى إسرائيل التي لم تكتفِ بقضم أراضِ سورية وشنت مئات الغارات الجوية على منشآت الجيش السوري، إضافة إلى أميركا وتركيا حيث تدفعان باتجاه تأمين مصالحهما.

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ونشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحقيقا عن حالة الترقب التي يعيشها اللاجئون السوريون في أوروبا، على ضوء التطورات الأخيرة في بلادهم.

ونقلت الصحيفة عن ناشطين في مجال اللجوء قولهم إن حالة الترقب تنبع من ظروف اللاجئين في المهجر والأوضاع في سوريا، مشيرين إلى أن الأمور ليست بالسهولة التي قد تبدو عليها.

في المقابل، أبدى العديد منهم -وفق الصحيفة- رغبة في العودة الطوعية رغم استقرارهم في أوروبا منذ عقد، كما سحب عشرات السوريين طلبات لجوئهم في قبرص استعدادا للعودة.

وفي الشأن الفلسطيني، ذكر تحليل بموقع إنترسبت الإخباري أن شمال قطاع غزة خلا من كل شيء باستثناء الصدمة والرعب، مشيرا إلى أن ناجين من حملة الأرض المحروقة التي تشنها إسرائيل يعانون من أهوال تفوق الوصف.

ونقل الموقع عن عاملين في الدفاع المدني في القطاع قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرهم بالتوقف عن الاستجابة لنداءات السكان، وحتى بالتوقف عن استخدام سيارات الإسعاف.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الحرب الإسرائيلية على غزة تركت آثارا قاتلة على السكان وخصوصا الأطفال.

وتشير الصحيفة إلى دراسة جديدة على الأطفال في القطاع أظهرت أن ما لا يقل عن 96% منهم يشعرون بأن موتهم وشيك، وأن ما يقرب من 50% منهم يريدون الموت بسبب معاناتهم والصدمات التي تعرضوا لها.