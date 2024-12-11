إعلام إسرائيلي: وزراء يضغطون على نتنياهو لتعميق السيطرة على سوريا

تساءل محللون إسرائيليون -في نقاشات على قنوات إخبارية إسرائيلية- عن الطريقة التي ستتعامل بها أجهزة الأمن الإسرائيلية مع النظام الجديد في سوريا، مشيرين إلى أن إسرائيل تتخذ حاليا سياسة الهجوم الدفاعي.

وذكرت قناة 13 أن إسرائيل تراقب عن قرب ما يحدث في سوريا، وقالت مراسلة الشؤون السياسية في نفس القناة، موريا أسرف وولبيرغ إن إسرائيل تجري حوارا مكثفا مع أطراف دولية ومنها روسيا، لكي "تفهم وتحصل على صورة أوضح".

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل "لم تتوقع أن ينهار نظام بشار الأسد بهذه السرعة"، وأنها تحاول معرفة " إلى أين تمضي سوريا؟ والذي سيحدث وما الذي يخطط له فعليا قائد "المتمردين" أحمد الشرع ـ الجولاني".

وردا على سؤال بشأن طريقة تعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع النظام الجديد في سوريا، قال محلل الشؤون العسكرية في القناة 13، ألون بن دافيد إن "السياسة الإسرائيلية الحالية هي سياسة الهجوم الدفاعي، أو يمكن تسميته الهجوم الاستباقي".

وأشار بن دافيد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت "الكثير من مستودعات السلاح التي تركها جيش الأسد من صواريخ وسلاح كيميائي ودفاعات جوية، والسيطرة على المنطقة العازلة".

أما مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11، ميخائيل شيمس، فكشف أن وزراء في اليمين يضغطون على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو " بأن لا يتأخر بل يبادر الآن إلى تعميق سيطرة إسرائيل على الأراضي السورية"، مشيرا إلى وزراء في المجلس المصغر يطالبون بتوسيع السيطرة.

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ويرى محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 أن التحدي الأبرز بالنسبة للجيش الإسرائيلي في موضوع سوريا هو المعلومات الاستخباراتية، وقال "لا يوجد لدينا أي فكرة عن هؤلاء المتمردين، ولا تتوفر معلومات عمن يقودهم ويتخذ القرارات، وكيف سنراقب تحركاتهم".

وأضاف المحلل الإسرائيلي "علينا أن نبني آلية استخباراتية تبدأ بشكل فوري في التعرف على من سيكونون جيراننا الجدد على الحدود الشمالية الشرقية".

وحذر محلل الشؤون السياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" من القيادة الجديدة في سوريا، قائلا إنها " ليست مجموعة ليبرالية تريد السلام مع إسرائيل بل هي مجموعة إسلامية تمكنت من تنفيذ ثورة خلال أسبوع ونصف الأسبوع. وأشك أن هذا يحمل لنا أنباء طيبة".

ويذكر أنه تم اختيار المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، لتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.