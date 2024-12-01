تدمير واعتداءات.. إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم أطفال وأسرى سابقون

اعتقل الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 15 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال وأسرى سابقون، خلال اقتحامه عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (السبت) وحتى صباح اليوم (الأحد) 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل (جنوب) وجنين ونابلس وسلفيت وطولكرم (شمال) ورام الله (وسط)، وفق البيان.

ورافق عمليات الاعتقال "اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين"، حسب نادي الأسير.

ووفق النادي فإن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و900 مواطن من الضّفة بما فيها القدس (…) دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف".

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 797 شخصا، وجرح نحو 6600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.