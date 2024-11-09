إعلام إسرائيل يتساءل: متى سترد إيران؟ وكيف؟

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية حالة التأهب والترقب لهجمات إيرانية متوقعة يأخذها المراقبون على محمل الجد، وهو ما يثير تساؤلاتهم بشأن موعد الهجوم وشكله.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن إسرائيل حصلت على دعم إضافي كبير من الأميركيين، وأنها تأخذ بجدية التهديدات القادمة من طهران ومستعدة لكل الاحتمالات والتطورات.

وقال مراسل الشؤون العسكرية في القناة نير دفوري "إنه لا توجد مؤشرات على موعد وشكل الهجوم الإيراني المحتمل، لكن كل الأجهزة الاستخبارتية لدى إسرائيل ولدى الأميركيين وفي دول أخرى تراقب الناحية الشرقية لرصد التأهب والاستعداد لهجوم إيراني".

ويعتقد رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب تامير هايمان أن "الإيرانيين سيفعلون شيئا، لأنهم تعرضوا لإهانة معروفة في كل أنحاء الشرق الأوسط"، ويرى أن إيران "إن لم تتمكن من فعل شيء كبير فإنها لن ترتد على عقبيها وتتنازل".

ودعا هايمان إسرائيل إلى الاستعداد لما قال إنها محاولات الإيرانيين "لاكتشاف أنفسهم من جديد، وهذا قد يكون خطيرا"، مشيرا إلى أن هذه التحديات حاضرة على باب مكتب وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس.

من جهتها، قالت تاليا لانكري -وهي مسؤولة سابقة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي- "إن إسرائيل مستعدة للدفاع، وهذا هو الموضوع الأهم".

ولفتت لانكري إلى أن تل أبيب لديها نظام دفاعي كبير بدءا من نظام "تاد" الذي وصل إليها، إضافة إلى وسائل أخرى، كما أنها مستعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن المتحدثة الإسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل لا تعلم متى سيحدث الرد الإيراني المحتمل ولا كيف سيحدث.

يذكر أن إسرائيل أعلنت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، في عملية قدّمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من الشهر نفسه.