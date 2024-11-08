صحافة عالمية: رهان إسرائيل على ترامب محفوف بالمخاطر

رصدت صحف عالمية مختلفة التداعيات المحتملة لفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية على الوضع في المنطقة، محذرة من تفاؤل مفرط في إسرائيل.

فقد نشرت صحيفة "هآرتس" مقالا يحذر المتفائلين في إسرائيل من استباق الأحداث، مشيرة إلى أن ترامب سيضع مصالحه الخاصة في المقام الأول، والتي قد لا تتوافق دائما مع توقعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه، ووصفت الصحيفة ترامب بالشخصية الغامضة، متوقعة أن تكون عهدته الثانية أكثر تطرفا.

وفي السياق ذاته، توقع ستيفان كوك في مجلة "فورين بوليسي" أن يفي ترامب بوعده بإنهاء الحرب في غزة، لكن وفق المصالح الإسرائيلية.

وأضاف أن الرئيس المنتخب لن يثير قضايا القتلى الفلسطينيين أو المساعدات الإنسانية، محذرا من نتائج كارثية على الفلسطينيين.

اتفاق نتنياهو وترامب

وكشفت "الفايننشيال تايمز" عن اعتزام إسرائيل توسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان وغزة، ونقلت عن مصدر مطلع أن نتنياهو متفق مع ترامب على المساعدة في إنهاء الحروب، شريطة عدم استبعاد أي تحرك إسرائيلي كبير قبل 20 يناير/كانون الثاني.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن ترامب طلب من نتنياهو قبل أشهر إنهاء الأعمال العدائية في غزة قبل عودته للرئاسة، معتبرة ذلك بمثابة شيك على بياض حتى تولي ترامب مهامه رسميا.

ونبهت الصحيفة إلى قرارات ترامب السابقة المنحازة لإسرائيل، مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وفي تحليل للوضع الداخلي الإسرائيلي، رأى الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أران بينكاس، في مقال بصحيفة "الغارديان"، أن نتنياهو أساء تقدير توقيت إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، مستخفا بحجم الغضب والاضطرابات الداخلية التي قد تنجم عن هذا القرار.

وحذر بينكاس من أن هذه الخطوة قد تأتي بعواقب وخيمة على الوضع الداخلي الإسرائيلي.