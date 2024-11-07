صحافة عالمية: نتنياهو يعزز قبضته بإقالة غالانت وابتهاج روسي بفوز ترامب

رصدت وسائل إعلام عالمية تداعيات إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وتزامنها مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.

فقد أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن نتنياهو تخلص من أكبر عائقين أمام سياساته الأمنية في يوم واحد: غالانت والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، حيث كان الأول يضغط لقبول وقف إطلاق النار مقابل إطلاق الأسرى، في حين كان يُتوقع أن تواصل الثانية سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وفي تحليل لدوافع الإقالة، أشارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إلى أن توقيت القرار لم يكن مصادفة، إذ جاء خلال الانتخابات الأميركية لحجب فضيحتين تهزان مكتب نتنياهو: تسريب وثائق دفاع سرية، وتحقيق يتعلق بأحداث بداية الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف بين نتنياهو وغالانت حول إدارة الحرب يمتد لأشهر.

مخاوف أوروبية

ونقلت صحيفة "هآرتس" مخاوف دبلوماسية أوروبية من تداعيات إقالة غالانت، حيث نقلت عن سفير أوروبي قوله إن غالانت "كان ملتزما حقا بإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء"، وهو ما لا يمكن قوله عن بعض الوزراء الآخرين.

وأضاف دبلوماسي آخر أن القلق الرئيسي يكمن في احتمال تنفيذ خطة الجنرال غيورا آيلاند لتجويع المدنيين في شمال قطاع غزة لإجبارهم على النزوح جنوبا.

وفي سياق متصل، كشفت "تايمز أوف إسرائيل" عن مفارقة لافتة، حيث أظهر استطلاع رأي أن 79% من اليهود الأميركيين صوتوا لصالح هاريس، مقابل 21% فقط لترامب، مسجلاً أدنى نسبة دعم يهودي لمرشح جمهوري منذ 24 عاما.

وعلى الصعيد الدولي، نقلت "واشنطن بوست" تباينا في ردود الفعل على فوز ترامب، حيث أظهر مسؤولون روس ابتهاجا واضحا وتفاؤلاً بإمكانية إعادة ضبط العلاقات الثنائية وإنهاء الحرب في أوكرانيا وفق شروط موسكو.

وفي المقابل، أبدى الزعماء الأوروبيون "شجاعة" في تأكيد استعدادهم للعمل مع الرئيس الجديد، رغم مخاوفهم من تغير السياسة الأميركية تجاه الحرب في أوكرانيا.