ما أولويات ترامب الداخلية والخارجية بفترته الرئاسية الثانية؟

اتفق محللان سياسيان على أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "سياسي غير تقليدي"، ورجحا أن يعمل على إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، إضافة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبيّن الكاتب المتخصص بالشأن الأميركي محمد المنشاوي أن ترامب تعهد بدعم أمن إسرائيل، كما تعهد للجالية العربية والمسلمة في أميركا بأشياء تبدو مناقضة لتعهده الأول.

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وقال المنشاوي -في حديثه للجزيرة- إن ترامب لديه علاقة خاصة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويستطيع الضغط عليه لإنهاء الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وأجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا مع ترامب وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لا أحد في إسرائيل يريد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ولا أحد يثق بها".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "نتنياهو قد ينهي الحرب بغزة في وقت مبكر من ولاية ترامب لمنحه نصرا دبلوماسيا سريعا".

وحسب المنشاوي، فإن ترامب "لا تقيده السياسات الحربية والأمنية"، وبناء على ذلك "فهو محرر من كل القيود"، معتقدا أنه صادق بكلامه حول وقف الحرب بغزة ولبنان.

ولفت إلى أن ابنة ترامب متزوجة من ملياردير لبناني أميركي، وينتظر الرئيس الأميركي المنتخب حفيدا "نصفه لبناني"، وأشار المنشاوي إلى أن ترامب تودد للجالية اللبنانية خلال الحملة الانتخابية.

وخلص الكاتب المتخصص بالشأن الأميركي إلى أن الرئيس -العائد مجددا للبيت الأبيض بعد 4 سنوات- يريد "إرثا سياسيا" في ولايته الرئاسية الثانية، مؤكدا أنه يهتم بالصورة والتاريخ، ويريد ترك انطباع بأنه "حقق وجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وأعرب المنشاوي عن اعتقاده أن ترامب يريد إبرام صفقة كبرى بتطبيع إسرائيل مع السعودية، من ضمن شروطها إقامة دولة فلسطينية، و"هو ما قد تخشاه إسرائيل بسبب غياب الصبر الإستراتيجي للرئيس المنتخب".

أما محلل الجزيرة للانتخابات الأميركية روب آيرت، فيرى أن ترامب سوف يتعلم من دروس ولايته الرئاسية الأولى، إذ سيحيط نفسه بأشخاص مناسبين ذوي جودة يمكنونه من تنفيذ أجندته.

ووفق آيرت، سيركز ترامب على مسألة الاقتصاد في ظل قناعته أن الناخبين صوتوا له للنهوض بالاقتصاد الأميركي، إضافة إلى مسألة الهجرة والحدود الجنوبية مع المكسيك، التي يعدها مسألة أمن قومي.

وسيعمد الرئيس المنتخب وفق آيرت -وهو مدير سابق لحملة ترامب بولاية ديلاوير- على وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وحرب روسيا على أوكرانيا.

ولن يكتفي الرئيس المنتخب بذلك في الشأن الخارجي، بل سيعمل -حسب المتحدث- على احتواء تمويل إيران، بعد الانفتاح عليها من طرف الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن.

يذكر أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب تفوق على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بفارق نحو 5 ملايين صوت، في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة، إذ نال نحو 71 مليون صوت مقابل نحو 66.1 مليون صوت لهاريس.

وتمكّن ترامب من الفوز في 27 ولاية من أصل 50، في حين فازت هاريس في 18 ولاية، بالإضافة إلى منطقة واشنطن العاصمة.