موعد إعلان نتائج الانتخابات الأميركية

كتبت إليزابيث ميليموبولوس في "الجزيرة الإنجليزية" تقريرا شارحا لكيفية فرز نتائج الانتخابات الأميركية اليوم وكيف يمكن أن تتكشف، والجدول الزمني المحتمل لها. وفي ما يلي 10 أسئلة وأجوبتها لشرح هذه العملية:

1- متى يبدأ الاقتراع؟

تفتح مراكز الاقتراع بين الساعة 07:00 و09:00 صباحا بالتوقيت المحلي. وبالنظر إلى اختلاف المناطق الزمنية المتعددة في الولايات المتحدة، سيكون ذلك بين الساعة 10:00 و15:00 بتوقيت غرينتش.

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2- متى ينتهي الاقتراع؟

تختلف أوقات نهاية الاقتراع من ولاية إلى أخرى، وأحيانا من مقاطعة إلى أخرى.

3- متى يبدأ عد الأصوات، ومتى يمكننا توقع النتائج؟

بعد ساعات فقط من نهاية الاقتراعات الأولى في الساعة 19:00 بالتوقيت الشرقي (00:00 بتوقيت غرينتش)، من المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور. ومع ذلك، فإن بعض الولايات ستحصي الأصوات بسرعة أكبر من غيرها. ومع نهاية الاقتراع بعد عدة ساعات في الولايات الغربية مقارنة بالولايات الشرقية، ستبدأ نتائجها الأولى في وقت لاحق فقط، عندما تكون بعض الولايات الشرقية قد تم إعلان نتائجها بالفعل لصالح هاريس أو ترامب.

في سباق ضيق بينهما، يمكن أن يستمر العد بعد ليلة الانتخابات، وربما لا نعرف الفائز لعدة أيام.

وفي هذا الصدد، يقول ريموند جيه لاراجا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماساتشوستس أمهيرست، إن "المنافسة شديدة حقا".

وفقا لمتتبع استطلاعات الرأي الوطني 538، ظلت هاريس تحافظ، منذ يوم الجمعة، على تقدم ضيق على النطاق الوطني يبلغ حوالي 1.2 نقطة.

ومع ذلك، أوضح لاراجا أن استطلاعات الرأي ربما لا تلتقط بدقة بعض مجموعات الناخبين، مما قد يؤدي إلى نتائج مفاجئة لأي من المرشحين. وأضاف "إذا كانت استطلاعات الرأي خطأ، ولم يكن السباق ضيقا كما هو متوقع، فسنعرف بسرعة كبيرة، لكن تخميني هو أننا لن نعرف في الأيام القليلة الأولى".

وأضاف أن "الفارق ضيق جدا جدا، لدرجة أن المرشح الخاسر ربما لا يتنازل. لذا سأخرج كمية كافية من القهوة والشاي، لأنها ستكون أمسية طويلة، وقد يستغرق ظهور النتائج النهائية بضعة أيام".

4- ماذا نعرف عن الولايات المتأرجحة؟

من المتوقع أن تكون 7 ولايات متأرجحة أساسية في تحديد نتيجة السباق الرئاسي.

تشمل هذه الولايات الرئيسية بنسلفانيا (19 صوتا انتخابيا)، وكارولينا الشمالية (16)، وجورجيا (16)، وميشيغان (15)، وأريزونا (11)، وويسكونسن (10)، ونيفادا (6)، بإجمالي 93 صوتا للهيئة الانتخابية.

يحتاج المرشح إلى 270 صوتا على الأقل من أصل 538 صوتا انتخابيا للفوز في الانتخابات.

سينتهي الاقتراع في هذه الولايات بين الساعة 19:00 و22:00 بالتوقيت الشرقي (من 00:00 إلى 03:00 بتوقيت غرينتش).

من المحتمل أن تأتي بعض النتائج الأولى من جورجيا، حيث يتطلب قانون الولاية فرز جميع الأصوات المبكرة والإبلاغ عنها بحلول الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الشرقي (01:00 بتوقيت غرينتش) ليلة الانتخابات.

بعد ذلك تأتي ولاية كارولينا الشمالية. في هذه الحالة، سيتم فرز الأصوات والإبلاغ عنها طوال المساء، مع توقع النتائج الكاملة بحلول منتصف الليل (04:00 بتوقيت غرينتش).

5- في نيفادا وبنسلفانيا ربما تظهر النتائج بعد أيام

في عام 2020، كانت ولاية نيفادا بطيئة، ولم يتم إعلان نتائج الولاية إلا بعد 5 أيام من يوم الانتخابات. منذ ذلك الحين، تغيرت القواعد، ومن المتوقع أن تتحرك العملية بشكل أسرع هذه المرة. ومع ذلك، ربما لا تكون النتائج معروفة ليلة الانتخابات. تسمح الولاية بالاقتراع بالبريد المتأخر، لذلك قد يستغرق الأمر أياما حتى نعرف النتائج النهائية.

لم يكن لدى ولاية بنسلفانيا، إحدى أهم ولايات ساحة المعركة، فائز واضح في عام 2020 لمدة 4 أيام بعد يوم الانتخابات. هذه الولاية هي واحدة من الولايات القليلة التي لا تسمح للعاملين في الانتخابات بالبدء في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، مما يعني أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أيام قبل معرفة النتائج.

6- في ميشيغان وأريزونا ستظهر النتائج سريعا

في ميشيغان، قد يكون العد أسرع مما كان عليه في الانتخابات السابقة، لأنه يسمح الآن للمسؤولين بالبدء في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد قبل يوم الانتخابات، لكن ليس لدينا وقت واضح حتى الآن لموعد إعلان نتائج الولاية.

في ولاية أريزونا، يمكن للمسؤولين البدء في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد بمجرد تسلمها. من المتوقع أن يتم الإبلاغ عن النتائج الأولى في نحو الساعة 22:00 بالتوقيت الشرقي (03:00 بتوقيت غرينتش)، بعد ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع.

أخيرا، في ولاية ويسكونسن، لا يمكن لموظفي الاقتراع البدء في فرز بطاقات الاقتراع حتى يوم الانتخابات، مما يعني أنه قد يكون هناك أيضا تأخيرات، على غرار ولاية بنسلفانيا. وفقا لتقرير "سي إن إن"، من غير المحتمل أن تكون النتائج حتى يوم الأربعاء.

7- ماذا يحدث إذا كان هناك تعادل؟

إذا كان هناك تعادل 269-269 أو فاز مرشح طرف ثالث بأصوات انتخابية، مما يمنع أي مرشح من الوصول إلى 270 صوتا، فإن الخطوة التالية تعرف باسم "الانتخابات الطارئة".

الانتخابات الطارئة هي العملية التي تحدث عندما يقرر مجلس النواب الأميركي الفائز. يدلي وفد كل ولاية في مجلس النواب بصوت واحد، ويجب أن يحصل المرشح على أغلبية أصوات وفد الولاية للفوز.

ثم يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس، إذ يدلي كل عضو في المجلس بصوت واحد والأغلبية البسيطة (51 صوتا) المطلوبة للفوز.

8- الانتخابات الطارئة

كانت هناك 3 حالات لانتخابات طارئة في الولايات المتحدة، في أعوام 1801 و1825 و1837. كانت أقرب انتخابات في السنوات الأخيرة هي الانتخابات الرئاسية لعام 2000، عندما فاز جورج دبليو بوش بـ271 صوتا في الهيئة الانتخابية -أي أكثر من واحد فقط مما يحتاج إليه- بعد إعادة فرز مثيرة للجدل في ولاية فلوريدا. وكان آل غور نائب الرئيس المنتهية ولايته قد حصل على 266 من أصوات الهيئة الانتخابية.

9- هل هناك قلق بشأن تأخير محتمل هذا العام؟

وقال لا راجا إنه إذا تأخر إعلان النتائج، "فإنه بالتأكيد يزيد من الشعور بأن هناك احتيال وعدم شرعية، وكلما طال الانتظار، سيبدأ الناس في القول: ما الذي يحدث وراء تلك الأبواب المغلقة؟ كيف يعدون بطاقات الاقتراع؟ من يكذب؟".

ووفقا له، من الأفضل إجراء انتخابات عالية التنافس والوصول إلى "النتيجة النهائية بسرعة".

نشأت هذه المخاوف والشكوك في عام 2021، عندما اقتحم الآلاف من مؤيدي الرئيس ترامب آنذاك مبنى الكابيتول، محاولين قلب خسارته الانتخابية لعام 2020 وإجبار المشرعين على الهروب من أجل سلامتهم. حدث هذا بعد أن طلب من أنصاره "القتال بقوة".

10- ما حدث في السنوات السابقة؟

في الانتخابات الأخيرة في عام 2020، تم الإعلان عن النتائج بعد 4 أيام من الانتخابات في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بمجرد تأكيد نتائج ولاية بنسلفانيا. في الانتخابات السابقة في عام 2016، اعترفت هيلاري كلينتون لدونالد ترامب في صباح اليوم التالي للانتخابات.

في انتخابات 2020، مرت بعض الولايات بما يعرف باسم "السراب الأحمر"، وهو لون الجمهوريين، حيث بدا أن ترامب يتصدر عندما تم فرز الأصوات الأولية ليلة الانتخابات. وحدث بعد ذلك تحول إلى الأزرق -لون الديمقراطيين- مع فرز أصوات إضافية بالبريد، وأمسك الرئيس جو بايدن بزمام المبادرة.