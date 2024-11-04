الصحافة العالمية: مكتب نتنياهو يغرق في فضيحة التسريبات وأزمة التجنيد تضرب جيشه

تناولت الصحافة العالمية جملة قضايا محورية في إسرائيل، وفي مقدمتها أزمة التسريبات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومعاناة الجيش الإسرائيلي من انخفاض حاد في عدد المجندين وكفاءتهم.

ووصفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أزمة التسريبات بأنها جادة، محذرة من أن تصريحات مكتب نتنياهو قد تعود لتطارده في المراحل المقبلة من التحقيق.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "هآرتس" تحليلًا يربط القضية بما وصفته بثقافة الفساد المستشرية في مكتب رئيس الوزراء، متسائلة عن كيفية حصول المشتبه به على حق الوصول للمداولات الأمنية والمواد الاستخبارية الحساسة.

أزمة جيش الاحتلال

وفي غزة، رصدت صحيفة "الغارديان" كفاح السكان للبقاء على قيد الحياة بعد تدمير اقتصاد القطاع، ونقلت الصحيفة قصة فريدة الغول التي تخاطر بحياتها لتعليم الأطفال وسط ظروف خطيرة وانعدام الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن الأجور الضئيلة تتآكل أكثر بسبب تكاليف الخدمات والصرافة.

ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أزمة خطيرة يواجهها الجيش الإسرائيلي، إذ يعاني من انخفاض حاد في أعداد المجندين وكفاءتهم.

وأشارت إلى أن ثلث المطلوبين للتجنيد لم يدخلوا مكاتب التجنيد مطلقًا، بينما تسرب 15% من الجنود خلال الخدمة، مع تضاعف حالات الإعفاء لأسباب طبية ونفسية، في وقت يحتاج فيه الجيش إلى 7 آلاف جندي مقاتل.

أما على الجبهة اللبنانية، فقد رصدت "الفايننشال تايمز" حجم الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بـ30 بلدة وقرية في جنوب لبنان على عمق 3 كيلومترات من الحدود.

وأشارت إلى بلدة العديسة كنموذج للمباني التراثية العريقة التي سوّيت بالأرض، بينما نقلت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وصفه للمنطقة بأنها "حزام الأمان" وتأكيده استمرار الهجوم البري.

تأمين الانتخابات الأميركية

وفي سياق متصل، تحدثت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عما وصفته بالمزاج الإيجابي في الأوساط العسكرية الإسرائيلية، مع تراجع الحديث عن تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واكتفاء المؤسسة العسكرية بالاعتقاد بأن الحركة لم تعد قادرة على الإضرار بإسرائيل.

وشددت الصحيفة على أن أي حديث عن الانتصار يبقى بلا معنى ما لم يعد جميع الأسرى أحياء أو أمواتًا.

وفي الشأن الأميركي، أفردت "واشنطن بوست" مساحة للحديث عن الإجراءات الأمنية غير المسبوقة لتأمين الانتخابات الرئاسية، واصفة الانتخابات بأنها شديدة المخاطر.

وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط لحماية الناخبين، بل تأخذ في الاعتبار تداعيات ما وصفته بنزعة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لإنكار نتائج الانتخابات وانتقال هذه النزعة إلى قلب حزبه.