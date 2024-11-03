بسباق الساعات الأخيرة بين هاريس وترامب من يظفر بأصوات الولايات المتأرجحة؟

ركزت "نافذة الانتخابات الأميركية 2024" على التنافس الحاد بين المرشحيْن الرئاسيين الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب في الساعات الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، على ضوء جولاتهما في الولايات المتأرجحة واستطلاعات الرأي.

وكشف استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا -قبل توجه الناخبين لصناديق الاقتراع- أن السباق يحتدم في كل الولايات المتأرجحة بين مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشكل لا يمكن معه الجزم إن كان لأي منهما التقدم.

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ويكثّف كل من هاريس وترامب جولاتهما بالولايات المتأرجحة أملا في الحصول على أصوات الناخبين، ومن أبرز هذه الولايات ميشيغان حيث الصوت العربي الحاسم.

وأكد مراسل الجزيرة في ميشيغان أحمد هزيم أن الصوت العربي مايزال مشتتا في هذه الولاية، مشيرا إلى وجود منافسة شديدة بين المرشحيْن.

وقالت مراسلة الجزيرة وجد وقفي المرافقة لحملة المرشحة الديمقراطية إن هاريس تقضي آخر يومين من حملتها الانتخابية في ميشيغان ثم بنسلفانيا، حيث تسعى إلى جذب أصوات العرب والأميركيين من أصول أفريقية.

وتعتبر حملة هاريس-بحسب وجد- أن ميشيغان التي لديها 15 صوتا بالمجمع الانتخابي من الولايات الحاسمة، لكنها تختتم حملتها في بنسلفانيا التي تعتبرها الجائزة الكبرى بالانتخابات لأن لديها 19 صوتا في المجمع الانتخابي.

وحسب استطلاع الصحيفة والكلية، فقد تعادلت حظوظ هاريس وترامب في ولاية ميشيغان، حيث حظي كل منهما على 47% من الأصوات المستطلعة.

ومن جهته، قال مراسل الجزيرة فادي منصور، وهو مرافق لحملة مرشح الجمهوريين، إنها خصصت الأيام الأخيرة لـ3 ولايات (بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا) مؤكدا أن حملة ترامب تعتقد أن لديها حظوظا كبيرة بهذه الولايات حيث ستمنحها 51 صوتا، وهو ما يجعله ينال نسبة 270 صوتا في المجمع الانتخابي، مما يمنحه منصب الرئاسة.

استطلاع للرأي

وبحسب ما جاء في "نافذة الانتخابات الأميركية 2024" التي تقدمها إلسي أبي عاصي، فإن استطلاع نيويورك تايمز وسيينا، يشير إلى أن هاريس حصلت على 49% من الأصوات بولاية نيفادا، بينما حصل ترامب على 46%. وفي كارولينا الشمالية، حصلت هاريس على 48% من الأصوات وترامب على 46%، وفي ويسكونسن حصلت هاريس على 49% وترامب على 47%، وفي جورجيا حصلت هاريس على 48% وترامب على 47%.

وفي أريزونا، حصلت هاريس على 45% وترامب على 49%. وفي بنسلفانيا حصلت هاريس على 48% وترامب على 48%. وفي أيوا، حصلت هاريس على 47% وترامب على 44%.

وعلى هامس الاستعداد لهذه الانتخابات، نظمت قناة الجزيرة حوارا مفتوحا في ميشيغان، حيث التقى ممثلو الحملتين بالناخبين، ومن بين الأسئلة اللافتة التي طرحت سؤال أحد الحاضرين "كيف يمكنك بضمير مرتاح أن تطلب مني التصويت للأشخاص الذين يزودون إسرائيل بالقنابل؟".

وعن الإستراتيجية المتبعة من قبل هاريس وترامب، قالت ياسمين الجمل محللة الجزيرة للانتخابات والمسؤولة السابقة بوزارة الدفاع إن المرشحيْن يحاولان في الساعات الأخيرة تقديم حججهما النهائية، خاصة أن هناك من لم يحزم أمره سيما بالولايات المتأرجحة، مشيرة إلى أن النتائج حتى الآن متقاربة وصعب التكهن بمن سيفوز في السباق إلى البيت الأبيض.