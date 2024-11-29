صحف عالمية: نتنياهو يعول على ترامب لمواصلة حربه في غزة

ركزت صحف عالمية اهتمامها على تبعات اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وتأثيره على مسار الحرب في قطاع غزة واحتمالية إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يحاولون استخدام اتفاق لبنان لاستئناف المفاوضات مع حماس، بهدف التوصل إلى "اتفاق قصير المدى يتيح إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى، أملا أن يمنح ذلك زخما للتوصل إلى صفقة أكبر".

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس، وأن الائتلاف الحكومي بإسرائيل يعتمد على دعم أعضاء الكنيست الذين دعوا إلى النصر الكامل في غزة، ومن غير المرجح أن يقبلوا وقفا لإطلاق النار مع حماس.

بدورها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يختار الانتظار حتى نهاية ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، على أمل أن تمنحه الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب مرونة أكبر لمواصلة الحرب ضد حماس.

وتعتقد الصحيفة أنه في حال تمكن بايدن من التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس في الأسابيع المقبلة فقد يزعم ترامب أنه السبب في تحقيق ذلك.

في سياق ذي صلة، نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله إن ترامب كان يتوقع حدوث وقف إطلاق النار في لبنان حتى قبل موعد تنصيبه، ونقل ذلك خلال لقائه الأخير مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الهدنة يمكن أن تصمد، ونقلت عن مسؤولين لبنانيين قولهم إن "حق إسرائيل في الرد على أي انتهاكات ليس جزءا من الاتفاق الرسمي".

من جانبها، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن سكان مستوطنات الشمال في إسرائيل يخشون ألا يتمكن وقف إطلاق النار من حمايتهم في البلدات القريبة من الحدود مع لبنان.

وقالت الصحيفة إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين يواجهون معضلة ما إذا كان عليهم المخاطرة بالعودة إلى ديارهم أم لا.

وأضافت أن سكان الشمال، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يخشون من أن ينفذ حزب الله ذات يوم غارات عبر الحدود، في حين يشعر بعضهم بالغضب من الشروط التي وافقت عليها إسرائيل.

في المقابل، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن سكان القرى اللبنانية في المنطقة الحدودية التي دمرها الجيش الإسرائيلي عازمون على إعادة بناء منازلهم، كما فعلوا بالفعل بعد الحروب السابقة مع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن "التعلق بالأرض أقوى من الدمار في جنوب لبنان".