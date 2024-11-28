فيديو.. آراء الشارع بغزة في الاتفاق بين لبنان وإسرائيل

غزة- أبدت أغلبية الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين تحدثت إليهم الجزيرة نت، ارتياحا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، معبرين عن سعادتهم بوقف العدوان على "أشقائهم". وأعرب هؤلاء عن أملهم في أن ينعكس الاتفاق بالإيجاب على جهود وقف إطلاق النار في غزة.

في حين عبّر آخرون عن إحباطهم، وقالوا إن الاتفاق سينعكس بالسلب على القطاع، محذرين من إمكانية أن "يستفرد الاحتلال بغزة ويكثف من عدوانه عليها".