صحف عالمية: إسرائيل ربما تكون عرضة لحظر غربي للأسلحة

تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورجحت بعضها أن تكون إسرائيل عرضة لحظر غربي للأسلحة.

وقالت صحيفة "لوموند" في افتتاحيتها إن ردود الفعل الإسرائيلية المعارضة بقوة لقرار المحكمة الجنائية الدولية تعكس مدى تعوّد إسرائيل الإفلات من العقاب، وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة يشير إلى الحاجة الملحة إلى المحاسبة.

وأضافت الافتتاحية أنه "رغم التعتيم ومحاولات إسرائيل التغطية على ما يحصل داخل غزة من خلال منع دخول الصحفيين الأجانب جاءت كل المشاهد من غزة مؤيدة لقرار المحكمة".

وكتبت "وول ستريت جورنال" أن إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يمهد الطريق لمحاكمة مسؤولين آخرين متورطين في الحرب على قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، يتوقع محللون أن تقلل العديد من الحكومات اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين بعد القرار الذي قد يعزز مقاطعة الأكاديميين والشركات التجارية، ونقلت عن دبلوماسي إسرائيلي سابق قوله "إن الأمر مختلف هذه المرة فهو لا يتعلق باحتجاج في جامعة أو أعمال شغب في أمستردام بل بقرار للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشار عاموس هاريل في صحيفة "هآرتس" إلى وجود مخاوف من أن يتسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية "في فسح المجال أمام حظر غربي للأسلحة على إسرائيل، مع إمكانية مساءلة الكثير من جنود وقادة الجيش الإسرائيلي في العديد من البلدان".

ورأى الكاتب إيشان ثارور في "واشنطن بوست" أن قرار المحكمة الجنائية الدولية حظي بدعم العديد من حلفاء إسرائيل، "وسيتعين على نتنياهو وإن كان موضع ترحيب في واشنطن أن يفكر بجدية في احتمال توقف طائرته اضطراريا في إحدى الدول الملتزمة بقرار المحكمة".

وينقل الكاتب عن باحثة قولها "حري بالولايات المتحدة مطالبة إسرائيل بمزيد من التحقيقات بدل صب غضبها على المحكمة، فهذا يضر بمصداقيتها".