40 ألف مصلّ بالأقصى وخطيبه يشيد بصمود غزة ولبنان

أدى نحو 40 ألف مصلّ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بينما أشاد خطيب الجمعة بصمود أهل غزة ولبنان وانتقد انشغال المسلمين عنهم.

ووفق تقدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أدى نحو 40 ألفا من أهالي القدس والداخل الفلسطيني صلاة الجمعة في المسجد، بينما أشار شهود عيان إلى إجراءات إسرائيلية مشددة على أبوابه.

ووفق مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس، انتشرت قوات الاحتلال بكثافة بين المصلين في باحات المسجد، ونشرت السواتر الحديدية وأوقفت مصلين وفتشتهم على أبوابه خلال توجههم لأداء الصلاة، كما أوقفت مصلين أثناء مغادرتهم المسجد.

من جهته، أشاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرند بصمود أهل غزة ولبنان في ظل العدوان الإسرائيلي، مضيفا "بينما المسلمون تسيل دماؤهم، أهل الشهوات في جاهليتهم يعمهون".

وتابع "نال المسلمون في المعمورة خاصة في غزة ولبنان أعلى الدرجات بما أصابهم من البلاء والجوع والحرمان مع المعاناة والألم والقتل والتدمير، ولا نصير ولا مجير لهم من حرّ الشمس وبرد الشتاء، ولسانهم ينطلق بالحمد والرضا".