طهران- بعد مرور 6 أيام فقط على ثاني خطاب وجّهه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "الشعب الفارسي" ومطالبته "بالعمل مع إسرائيل من أجل مستقبل إقليمي أفضل"، حث محمد جواد ظريف مساعد الشؤون الإستراتيجية للرئيس الإيراني اليهود حول العالم على "حماية الإيمان الإبراهيمي من التحريفات الصهيونية".

وفي خطاب مصور بالإنجليزية مدته نحو 7 دقائق نشره على منصة إكس، اعتبر ظريف أن "الكيان الصهيوني ونظامه الإرهابي الذي لا يحتوي سجله إلا على التمييز العنصري والإبادة الجماعية والعنف المنهجي، لا يمثل الدين اليهودي الإبراهيمي"، مؤكدا أن "الصهيونية حركة علمانية توسعية وتسيء استخدام اليهودية من أجل أجندتها العنصرية والاستعمارية".

واتهم المسؤول الإيراني الحركة الصهيونية بأنها تسيء إلى ضحايا الهولوكوست وتدعي أنها تمثل الشعب اليهودي في ربوع العالم، في حين أنها تشكل أكبر تهديد لكرامة الشعب اليهودي وأمنه، كما ناشد أتباع الديانة اليهودية مقاومة الصهيونية والاستمرار في الوقوف مع جميع الضحايا الأبرياء في فلسطين وغيرها من الأماكن الأخرى.

حوار الأديان

وخاطب ظريف اليهود في أنحاء العالم بالقول إن "الشعب الإيراني حليفكم في هذه المقاومة النبيلة"، وناشدهم العمل على تحرير الديانة الإبراهيمية من شر التزوير والعدوان والتمييز العنصري والمجازر الصهيونية.

وتُعد هذه الرسالة الإيرانية الثانية لليهود منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث بعث المرشد الأعلى علي خامنئي، يوم 25 مايو/أيار الماضي، رسالة إلى طلبة الجامعات بالولايات المتحدة الذين نظموا احتجاجات دفاعا عن أطفال غزة ونسائها، معربا عن تعاطفه معهم ومؤازرته لهم، ومؤكدا أنهم "وقفوا في الجهة الصحيحة من التاريخ".

وتعليقا على خطاب ظريف، وضع رئيس المؤسسة الدولية لحوار الأديان محمد علي أبطحي هذا الخطاب في سياق الحوار بين الأديان السماوية الرامي للسلام ونبذ العنف، موضحا أن الأقلية اليهودية المعترف بها في إيران تعارض الحركة الصهيونية مثل الكثير من أتباع اليهودية حول العالم.

وفي حديثه للجزيرة نت، رأى أبطحي أن خطاب ظريف سيلقى آذانا صاغية لدى أتباع الديانة اليهودية حتى داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الحوار بين الديانات السماوية مستمر، وأن هناك إجماعا بينها على نبذ العنف والإبادة الجماعية وممارسات الصهيونية ونظام الفصل العنصري الذي ترعاه.

وأوضح أبطحي أن ظريف استخدم لهجة ليّنة في مخاطبة اليهود وجعلهم يتقمصون مشاعر المتضررين من الممارسات الصهيونية من أتباع الديانات السماوية الأخرى في الشرق الأوسط، ومنهم المسلمون والمسيحيون واليهود.

زيادة الضغط

وتابع رئيس المؤسسة الدولية لحوار الأديان أنه إذا كان الرأي العام العالمي يتعاطف مع اليهود بسبب الهولوكوست، فإن ظريف بيّن لهم أن نتنياهو يسيء لضحايا المحرقة، وأن ممارسات كيانه العدوانية بحق الأبرياء من النساء والأطفال في غزة ولبنان في طريقها لتجسيد صورة مخالفة لما تكرس في أذهان العالم حول الهولوكوست وأسباب وقوعها، وقد يفقد اليهود صفة المظلومية التي كانت ملازمة لهم.

ووفق أبطحي، فإن المجازر الصهيونية التي ترتكب يوميا في قطاع غزة ولبنان كانت سببا رئيسيا في إلقاء مساعد الشؤون الإستراتيجية للرئيس الإيراني هذا الخطاب إلى يهود العالم، وأنه يتطلع لإحلال السلام عبر زيادة ضغطهم على الكيان الإسرائيلي للقبول بمقترح الهدنة الذي يدور الحديث عنه في الوقت الراهن.

وخلص إلى أن ظريف يحظى بسمعة حسنة على الصعيد الدولي، فضلا عن شعبيته لدى الأوساط الشعبية في الداخل الإيراني، علاوة على أنه يتلّقد منصبا رسميا في حكومة جاءت بشعار الحوار والسلام، مضيفا أن أسلوبه يختلف تماما عن خطابات نتنياهو التي وجهها للشعب الإيراني.

وكان نتنياهو قد وجّه في 30 سبتمبر/أيلول الماضي خطابا للشعب الإيراني اتهم خلاله نظام البلاد "بالعمل على إغراق المنطقة في الظلام والحرب"، محذرا من "أنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه"، لكن طهران هاجمت في اليوم التالي الأراضي المحتلة بإطلاق نحو 200 مقذوف من الصواريخ الباليستية وفرط صوتية.

الدبلوماسية العامة

من ناحيتها، تصنف الباحثة في الشؤون السياسية عفيفة عابدي رسالة ظريف إلى يهود العالم ضمن الدبلوماسية العامة التي تنتهجها طهران لوضع حد للإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان، موضحة أن التذكير بالشرخ الكبير بين الشريعة اليهودية والحركة الصهيونية سيزيد من الضغط الشعبي على تل أبيب لكبح سياساتها الرامية إلى توسعة رقعة الحرب في المنطقة.

ولم تكن سياسة الجمهورية الإسلامية المناهضة للصهيونية أمرا جديدا، وفق عابدي، التي رأت في العدوان الإسرائيلي على شعوب المنطقة فرصة مواتية لفضح الصهيونية وداعميها الغربيين، مشددة على أن اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية بمشاركة يهود العالم من شأنها أن تنعكس إيجابا على وقف آلة الحرب ومنعها من التوسع.

وحسب حديث عابدي للجزيرة نت، تخوض طهران وحلفاؤها حربا هجينة على "العدو الإسرائيلي"، ومثل هذه المواجهة تستلزم حربا ومقاومة مركبتين، معتبرة أن خطاب ظريف خطوة لوقف الحرب بالمنطقة أكثر من أن يكون ردا على رسائل نتنياهو التي تهدف للتدخل في شؤون إيران الداخلية.

ولدى إشارتها إلى رسائل نتنياهو إلى المعارضة الإيرانية وتحريضها على القيام بأعمال شغب لإسقاط النظام، تقرأ الباحثة خطاب ظريف إلى يهود العالم في سياق الحرب الإعلامية على الحركة الصهيونية، مؤكدة أن حرب الروايات والخطابات وأثرها على المجتمعات من شأنها أن تشكل عاملا مساعدا للقوة الخشنة.

وختمت بالقول إن ظريف أدرك خطورة الحرب النفسية لنتنياهو وحماته الغربيين ضد طهران ومصالحها الوطنية، ومنها برنامجها النووي وتقويض قدرات حلفائها في محور المقاومة، فقام "بتعرية المجازر الإسرائيلية والأطراف الداعمة لها".