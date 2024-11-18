شاهد.. القسام تستهدف قوات الاحتلال في محاور متعددة بغزة

في تطور جديد للمعارك الميدانية في قطاع غزة بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع فيديو توثق عمليات استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع.

وأظهرت المشاهد عناصر من كتائب القسام وهم يجهزون كمينا لاستهداف دبابة من طراز ميركافا في وسط مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، قبل استهدافها بقذيفة "الياسين 105".

كما استهدفت القسام قوة إسرائيلية مكونة من 12 جنديا بقذيفة مضادة للأفراد في المنطقة ذاتها، في حين وثق مشهد آخر استهداف جرافة عسكرية من نوع "دي-9" بقذيفة صاروخية من طراز "آر بي جي".

وأظهرت اللقطات قوات الاحتلال وهي تنسحب من المنطقة، ساحبة خلفها الآليات المعطوبة التي تعرضت للاستهداف.

وامتدت العمليات إلى وسط قطاع غزة، حيث بثت الكتائب صورا لاشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم البريج، وتأتي هذه العمليات في إطار تصدي المقاومة الفلسطينية لمحاولات التوغل الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع.