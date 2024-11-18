شاهد.. القسام تستهدف قوات الاحتلال في أحياء جباليا

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع فيديو تظهر ما وصفته بالتحام مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وتكشف هذه المشاهد عن تفاصيل العمليات العسكرية التي نفذتها الكتائب ضد القوات الإسرائيلية في شارع المحكمة وحي القصاصيب.

وبدأت المقاطع المصورة بعرض مراحل التخطيط والتجهيز لعمليات استهداف قوات الاحتلال، وظهر في الفيديو أحد عناصر القسام وهو يشرح أن وحدات الرصد التابعة للكتائب قد حددت منزلا اتخذه قناصة إسرائيليون موقعا لهم لاستهداف المقاومين الفلسطينيين.

وأظهرت اللقطات التالية عناصر الكتائب وهم يترصدون المبنى المحدد، قبل أن يستهدفوه بالقذائف.

استهداف مزدوج

كما وثق الفيديو استهداف منزل آخر يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "تي بي جي"، ثم استهداف المنزل ذاته مرة أخرى بعد وصول قوات النجدة الإسرائيلية لإجلاء الجرحى أو القتلى.

وعرضت المشاهد لقطات من داخل المباني المستهدفة، حيث ظهرت آثار الدمار والخراب، إضافة إلى بقع الدماء التي تعود لجنود الاحتلال الذين تم استهدافهم.

كما أظهرت اللقطات بدلة عسكرية تعود لأحد الضباط الإسرائيليين وهي ملطخة بالدماء.

وفي مشهد آخر، ظهر أحد عناصر كتائب القسام وهو يدوس بقدمه على علم إسرائيل، كما عرض الفيديو بعض المستندات وقصاصات الأوراق المكتوبة باللغة العبرية، والتي قالت القسام إنها عثرت عليها في المواقع المستهدفة.