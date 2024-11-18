بعد غالانت.. لماذا يسعى نتنياهو للإطاحة برئيس الشاباك؟

صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حدة خطابه في أعقاب حادثة إلقاء قنبلتين مضيئتين على منزله بقيساريا، وقال إنه ليس بحاجة لأحد لكي يمارس ضغوطا عليه، وسط تقارير صحفية تتحدث عن نيته إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

ويعتقد الخبير بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن نتنياهو يريد خلق أجواء بالشارع الإسرائيلي مضمونها بأن هناك مؤسسات داخل إسرائيل تحاول إسقاط رئيس الوزراء بأساليب غير قانونية وبعيدا عن صناديق الانتخابات.

وفي هذا الإطار، قال أبو عواد إن الإعلام اليميني المحسوب على رئيس الوزراء يركز حاليا على تحذير الإسرائيليين من مغبة المحاولة الانقلاب على نتنياهو، والتأكيد بأنه يواجه مسارا يريد الخلاص منه.

وأعرب عن قناعته بوجود صراع بين المؤسسة الأمنية بقيادة الشاباك ونتنياهو، إذ يرى الأخير أن الشاباك غير مخلص له رغم أنه يتبع مباشرة لرئاسة الوزراء "لذلك يوجه رسائل للإسرائيليين وخاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية، والمستشارة القضائية للحكومة وكل معارضيه".

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي قولهم إن نتنياهو يدرس إقالة رئيس الشاباك بعد حادثة قيساريا الأخيرة، حيث سيتم تبرير الإقالة -في حال اتخذت- بالفشل الأمني.

وفي معرض تعليقه على ما حدث، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن كل المسؤولين عن النظام الأمني ​​في مقر إقامة نتنياهو عليهم أن يغادروا مناصبهم.

ووفق أبو عواد، توجد مشاكل وصراعات بين نتنياهو والشاباك بعضها على خلفية هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإصدار الجهاز وثائق تحذيرية بشأنه، إلى جانب ضغط الشاباك لإجراء تحقيقات حقيقية بشأن تسريبات داخل الجيش يعتبرها نتنياهو محاولة لاستخراج معلومات للإضرار به.

ورأى أن نتنياهو يعتقد أن ولاء الشاباك غير كاف "لذلك يريد الضغط على رئيسه رونين بار، والقول إن الأجهزة الأمنية تكذب، في وقت تمتلك فيه الحكومة رؤية بديلة".

وبشأن تحالف نتنياهو مع وزيريه المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي إنهم يريدون إعادة الحكم العسكري لغزة، في حين يرفض الجيش تحمل هذه المسؤولية وكذلك الشاباك.

ولكن أبو عواد استدرك بالقول إن المستوى العسكري قد يقبل بما يطرحه نتنياهو بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من المشهد وتعيينه يسرائيل كاتس بديلا له.

وخلص إلى أن نتنياهو يريد بتحالفه مع بن غفير وسموتريتش عزل مخطط المؤسسة العسكرية عن مخطط الحكومة، عبر فرض حكم عسكري واقتطاع شمال قطاع غزة وبدء إعادة الاستيطان فيه تحت بند استمرار الحرب لأطول فترة.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن "إسرائيل عليها احتلال شمال قطاع غزة كاملا وإخبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أننا سنبقى هناك إذا لم يعد المختطفون (الأسرى)".