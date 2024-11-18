إعلام إسرائيلي: الجيش يواجه نقصا في القوات ويسعى لتجنيد الحريديم

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية النقص الحاد في القوات العسكرية الذي يواجه جيش الاحتلال، وذلك وسط تصاعد العمليات على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

ووفقا لمراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 الإسرائيلية نير دفوري، فإن قيادة المنطقة الشمالية تحرص على إرسال الجنود فقط إلى الأماكن الضرورية عملياتيا، نظرا للارتفاع في عدد القتلى والمصابين.

وأضاف دفوري "لا تزال هناك خلايا في المنطقة ولا يزال القتال مستمرًا، ورأينا القتلى والمصابين على مدى هذا الأسبوع من لواء غولاني. أقول لكم إن الوضع صعب عليهم وهم بحاجة لنا".

وفي سياق متصل، أوضح يوسي يهوشع، محلل الشؤون العسكرية في قناة 24، أن الجيش الإسرائيلي يواجه مشكلة أساسية في حجم قواته.

وقال "الجيش يقول للمستوى السياسي إننا بتنا على الحافة، لا يوجد لدينا مقاتلون، نحن بحاجة إلى 7500 مقاتل".

وأضاف أن الجيش حدد هدفًا بتجنيد 4800 حريدي (يهود متشددين) خلال هذه السنة، مقارنة بـ1200 تم تجنيدهم في السنة الماضية.

تعافي حزب الله

وعلى صعيد التهديدات الأمنية، أشار الخبير في الأمن القومي والجبهة الشمالية كوبي ماروم إلى أن حزب الله يظهر قدرة على التعافي على مستوى القيادة وإطلاق الصواريخ.

وذكر حادثة حديثة إذ حلقت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله 40 دقيقة تقريبًا في أجواء شمال إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار لملايين الإسرائيليين من الحدود اللبنانية إلى ما بعد حيفا.

وانتهى الأمر بانفجار المسيرة المفخخة في قاعدة إلياكيم العسكرية، وأسفرت عن إصابة جنديين.

وأضاف ماروم أن أكثر من 2300 طائرة مسيرة أدت إلى سقوط 15 قتيلًا، تم إطلاقها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من 7 جهات مختلفة.

نتنياهو والأسرى

وفي الشأن السياسي، نشرت محللة الشؤون السياسية في القناة 12 دانا فايس نتائج استطلاع للرأي طرح سؤالًا عن قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إدارة الحكومة في ظل محاكمته الجارية.

وأظهرت النتائج أن 50% من المستطلعين يرون أنه لا يمكن لنتنياهو القيام بذلك، بينما يعتقد 42% أنه يمكنه ذلك.

كذلك تناول الاستطلاع أسباب عدم التوصل إلى صفقة للأسرى، فقد رأى 52% من المشاركين أن الأسباب حزبية، بينما اعتبر 36% أن الأسباب موضوعية.

وعلقت فايس على هذه النتائج قائلة "هذه المعطيات صعبة ومؤلمة ومن الصعب استيعابها، لأن الجمهور الإسرائيلي يرى أنه لا توجد صفقة أسرى لاعتبارات حزبية".