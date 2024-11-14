كل ما تريد معرفته عن الانتخابات البرلمانية في سريلانكا

كولومبو – تنطلق اليوم الخميس الانتخابات البرلمانية في سريلانكا لاختيار 225 عضوا في الهيئة التشريعية من 22 منطقة لمدة 5 سنوات بمشاركة 17 مليون ناخب، وتكتسب أهمية كبيرة كونها تأتي بعد الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن انتخاب أول رئيس ماركسي في البلاد.

وقال المفوض العام للانتخابات سامان سري راتناياكه، للجزيرة نت، إنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بهذا الحدث، وإنه سيشهد حضور مراقبين من دول جنوب آسيا وعدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وإن النتائج النهائية ستُعلن غدا الجمعة.

ما أبرز القوى المتنافسة في الانتخابات؟

حزب القوة الشعبية الوطنية: هو ائتلاف بين جبهة التحرير الشعبية الماركسية وعدد من المنظمات ذات التوجه اليساري والتقدمي، وينتمي الرئيس أنورا كومارا ديساناياكه إليه.

هو ائتلاف بين جبهة التحرير الشعبية الماركسية وعدد من المنظمات ذات التوجه اليساري والتقدمي، وينتمي الرئيس أنورا كومارا ديساناياكه إليه. حزب "ساماجي جانا بالاويجايا": هو خيمة كبيرة تضم أحزابا من الليبراليين واليمينيين وممثلين عن الأقليات العرقية والدينية، وينتمي إليه ساجيث بريماداسا الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية.

هو خيمة كبيرة تضم أحزابا من الليبراليين واليمينيين وممثلين عن الأقليات العرقية والدينية، وينتمي إليه ساجيث بريماداسا الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية. الجبهة الديمقراطية الجديدة: حزب يقوده الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغه، وقد انشق العديد من السياسيين عن حزب "سريلانكا بودو جانا بيرامونا"، الذي كانت تقوده عائلة راجاباكسا، وانضموا إلى هذا الحزب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

حزب يقوده الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغه، وقد انشق العديد من السياسيين عن حزب "سريلانكا بودو جانا بيرامونا"، الذي كانت تقوده عائلة راجاباكسا، وانضموا إلى هذا الحزب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. التحالف الوطني التاميلي: ائتلاف من الأحزاب التي تسعى لكسب حقوق شعب التاميل في سريلانكا، ويتنافس هذا التحالف في المحافظات الشمالية والشرقية حيث يعيش أغلبية من هذا الشعب.

ما أبرز القضايا والملفات الانتخابية؟

صرح وزير الخارجية فيجيتا هيراث، للجزيرة نت، بأن الأولوية ستكون لتحسين الوضع الاقتصادي قبل الانتقال إلى صياغة دستور جديد يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية بين المجموعات العرقية في سريلانكا.

وأضاف أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإدراج بنود صديقة للشعب ضمن برنامج يدعمه تسهيل الصندوق الممدد، الذي يقدر بـ2.9 مليار دولار بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق استدامة الديون في البلاد.

يشار إلى أنه عندما كان غوتابايا راجاباكسا رئيسا لسريلانكا، أعلنت الحكومة إفلاسها مع تعليق مؤقت لسداد جميع الديون الخارجية اعتبارا من أبريل/نيسان 2022، وكان التخلف الأول عن السداد منذ استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني عام 1948.

ورغم أن سريلانكا دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن احتجاجات الشعب خلال هذه الأزمة الاقتصادية دفعت راجاباكسا إلى الفرار من البلاد واستقالته من منصبه في يوليو/تموز 2022.

وخلال الحملة الانتخابية، قال زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا إن "الحزب الحاكم يرفض النظام الاقتصادي العالمي الحالي، ولكننا نؤمن بالنظام الاقتصادي الجديد الذي أُحدث بعد الحرب العالمية الثانية عبر إنشاء المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي".

وأضاف "سوف نتفاوض مع الصندوق، ولكن موقف الحزب الحاكم كان أنه سوف يفعل ما يريده، وحتى صندوق النقد الدولي يعارض ذلك".

من جانبه، قال وزير الخارجية للجزيرة نت "بدأنا بالفعل في إلقاء القبض على اللصوص، وتم إيقاف أحدهم لعدم دفع ضريبة بقيمة 3.5 مليارات روبية (12 مليون دولار) وأُرسل للسجن لمدة 6 أشهر، وهناك العديد من الأشخاص مثله، ونحن بصدد اتخاذ خطوات بشأنهم"، في إشارة إلى مدير مصنع الكحول أرجون ألويسيوس، الذي حكمت عليه محكمة صلح في سريلانكا بالسجن.

ما مدى أهمية الانتخابات بالنسبة للحزب الحاكم؟

يرى المدير التنفيذي لمركز "الحملة من أجل انتخابات حرة ونزيهة" أحمد مناص أن البرلمان هو الهيئة المسؤولة عن تمرير القوانين وإقرار الميزانية. ولتنفيذ هذه المهام الأساسية، يجب على الحزب الحاكم تأمين أغلبية مقاعده، وفي حال فشله في ذلك، ستواجه الحكومة صعوبة في المضي قدما بسلاسة.

وأوضح للجزيرة نت أنه في مثل هذه الحالات، سيكون على الحزب الحاكم السعي للحصول على دعم أحزاب المعارضة مثلما حصل في الحكومات السابقة، رغم أن النتائج لم تكن دائما إيجابية. ومع ذلك، أعربت بعض الأحزاب عن استعدادها لدعم الحكومة إذا احتاجت إلى ذلك.

كيف تنظر المعارضة إلى الانتخابات؟

خلال حملته الانتخابية، أعرب زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا عن ثقته في أن حزبه سيحقق الأغلبية البرلمانية بدعم الشعب في الانتخابات المقبلة، وأوضح أن هدفه ليس تشكيل حكومة أو معارضة قويتين، بل بناء بلد يتمتع فيه الجميع بالرخاء والنمو المستدام. وأضاف أنه إذا فاز في الانتخابات، فلا يرى أي عقبات قد تعرقل قدرة حزبه على إدارة الحكومة بالتنسيق مع الرئيس الحالي.

من جهته، قال الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه -في حملته الانتخابية- إن "البرلمان يحتاج إلى قادة ذوي خبرة، وإن الحزب الحاكم يفتقر إلى ذلك، وإن مرشحيه ليسوا معروفين بين الناس". ولكن وزير الخارجية أكد أنهم سيشكلون حكومة قوية.

كيف ستكون نتائج هذا السباق حسب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟

يرى المحلل السياسي راتيندرا كوروريته أنه بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية، يتوقع البعض أن تؤدي الانتخابات العامة إلى برلمان معلق، فقد حصل الرئيس أنورا كومارا ديساناياكه على 43% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

ويضيف أنه إذا حصل حزبه على نسبة مماثلة في السباق البرلماني، فقد يواجه صعوبة في الحصول على 113 مقعدا اللازمة لتحقيق الأغلبية البسيطة المكونة من 225 مقعدا، ومع ذلك يبدو من المؤكد تقريبا -باعتقاده- أن حزبه سيحصل على عدد أصوات أكثر في هذه الانتخابات مقارنة بالرئاسية.

وأضاف المحلل للجزيرة نت أنه لم تتحقق التوقعات السلبية التي أطلقها خصوم الرئيس السياسيون، وفي الواقع، يبدو أن المواطن السريلانكي العادي راضٍ عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة حزبه "القوة الشعبية الوطنية" حتى الآن.