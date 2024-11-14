حزب الله يبث مشاهد لاستهداف تجمعات لجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني

بث حزب الله مقطع فيديو لمشاهد تظهر عملية استهداف تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا عند حدود لبنان الجنوبية.

وأظهر الفيديو -الذي نشره الحزب- لقطات من طائرات استطلاع جوية تابعة له، تقوم برصد وتحديد الأهداف العسكرية الإسرائيلية قبل قصفها.

كما أظهرت المشاهد عناصر من حزب الله وهم يتلون آيات من سورة الفتح قبل أن يقوموا بنقل الصواريخ وإعداد مواقع لإطلاقها باتجاه أهداف محددة، بعضها تتجه لمدينة حيفا وقاعدة "شراغا" التي تعد مقرا إداريا لقيادة "لواء غولاني" في جيش الاحتلال.

وعرض الفيديو أيضا لقطات مأخوذة من كاميرات المستوطنين الإسرائيليين، توثق لحظة إصابة الصواريخ التي أطلقها الحزب لأهدافها داخل الأراضي المحتلة، واشتعال النيران في مواقع الاستهداف، إضافة إلى وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الإسرائيلية إلى مواقع سقوط الصواريخ.

عمليات متواصلة

وكان الحزب قد أعلن -في وقت سابق اليوم الخميس- إطلاق رشقات صاروخية باتجاه حيفا ونهاريا بعد أن أعلن أمس استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

كما أعلن الحزب قصفه برشقة صاروخية نوعية قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا.

وقال إنه قصف بالصواريخ قاعدة لوجيستية للفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا، وهاجم بمسيرات انقضاضية ثكنات عسكرية ومستوطنات بالجليل وتجمعات للجيش الإسرائيلي قرب الحدود.

في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا واعترض معظمها. وأشار إلى سقوط صواريخ في الجليل وانفجار مسيّرة في رأس الناقورة بالجليل الغربي.