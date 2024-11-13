ساندرز يسعى لعرقلة قرار مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ20 مليار دولار

نقل موقع أكسيوس الإخباري، في تقرير حصري، عن مصادر متعددة أن السيناتور بيرني ساندرز (من ولاية فرجينيا) سيفرض على مجلس الشيوخ الأميركي التصويت على قرارات لمنع إرسال أسلحة هجومية الأسبوع المقبل إلى إسرائيل، تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار.

ومع أن الموقع يفيد بأنه من شبه المؤكد أن يصوت مجلس الشيوخ ضد هذه القرارات، فإنه مع ذلك يرى أنها ستعطي انطباعا جيدا عن مدى قوة المشاعر المناهضة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بين أعضاء الحزب الديمقراطي داخل أكبر هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.

ولطالما كان ساندرز من أبرز منتقدي الحكومة الإسرائيلية والدعم الأميركي لحربها في غزة، فقد سبق أن دعا إلى وقف ما وصفه بالتواطؤ بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في الحرب على الشعب الفلسطيني.

ووفقا لأكسيوس، فإن القرارات التي سيثيرها ساندرز الأسبوع المقبل، من شأنها أن تمنع إدارة الرئيس جو بايدن من إرسال مليارات الدولارات من المساعدات الهجومية إلى إسرائيل.

وقد كانت الإدارة الأميركية الحالية مترددة في حجب الأسلحة، وأعلنت يوم الثلاثاء أنها لن تنفذ إنذارها بقطع المساعدات إذا لم تتحسن الأوضاع الإنسانية في غزة.

ووفقا للموقع الأميركي، فقد انضم إلى ساندرز في تقديم القرارات الرامية إلى منع مبيعات الأسلحة، كل من عضوا مجلس الشيوخ بيتر ويلش (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، وجيف ميركلي (ديمقراطي من أوريانا).

وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى إسرائيل، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على حزمة صفقات أسلحة ضخمة جديدة لإسرائيل، تشمل طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف-15، وصواريخ دقيقة التوجيه من طراز "أمرام"، وقذائف دبابات وذخائر أخرى، إضافة إلى مركبات عسكرية متطورة. وتفوق القيمة الإجمالية لهذه الصفقات أكثر من 20 مليار دولار.

وفجر اليوم الأربعاء، شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة غزة، كما قتلت فلسطينيين اثنين وأصابت 6 آخرين في قصف خيمة تؤوي نازحين وسط القطاع.

ويوم الثلاثاء، أفادت مصادر طبية بأن 64 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء.