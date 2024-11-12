بكين- تستضيف مدينة تشوهاي، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى 17 من الشهر الجاري، معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ15، وقد شهد في انطلاقه استعراضات جوية عديدة وإظهار تقنيات تكشف آخر ما وصلت إليه التقنيات الصينية وشركات من 47 دولة في مجال الطيران، ولا سيما من شرق آسيا وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وغيرها.

وينظم المعرض، الذي تشارك فيه 1022 شركة بزيادة 104% عن النسخة السابقة قبل عامين، في إقليم غوانغدونغ جنوب الصين، ويشهد عرض طائرات "جيه-35 إيه" و"جيه-20″ الصينية، إضافة إلى المقاتلة الروسية متعددة المهام وثنائية المحرك "سوخوي57" والتي شرعت موسكو في تطويرها منذ عام 1990، وهذه المرة الأولى التي تشارك بمعرض دولي في آن واحد مع نظيراتها الصينية.

وقبل الظهور الرسمي الأول لطائرة "جيه-35 إيه" اليوم، تحدثت تقارير إخبارية في يناير/كانون الثاني الماضي عن رغبة القوات الجوية الباكستانية في شراء هذا الطراز من الطائرات، والتي ذُكرت الشهور الماضية بالرمز "إف سي-31" قبل إجراء تحديثات أخيرة عليها، مما يجعل إسلام آباد المشتري الأول لها بعد الجيش الصيني، وفق تصريح قائد سلاح الجو الباكستاني ظهير سيدهو.

مناورات

وكان رئيس أركان الجيش الباكستاني محمد أفياس داستيغار قد التقى قائد الجيش الصيني لي كياومينغ في بكين، أمس، عشية افتتاح المعرض، وتباحثا حول التعاون الدفاعي بين الجيشين وقضايا ثنائية وإقليمية تهم البلدين.

وخلال مناورات التكيّف الميداني أمس، قدم فريقا باي وهونغييغ للاستعراضات الجوية التابعان للجيش الصيني مناورات بمشاركة 6 طائرات واثنتين من طراز "جيه- 35 إيه" من تلك الطرازات.

وفي القاعات الداخلية والساحات الخارجية، يعرض الجيش الصيني -بأجنحته البرية والجوية والبحرية- معداته وقدراته العسكرية بما في ذلك الظهور الأول للمقاتلة "جيه-15 دي" ذات المقعدين والتي تحمل نظام تشويش إلكترونيا وقدرات هجومية، ومنظومة التسليح "إتش جيو-19 جو-أرض" ومسيّرة جديدة للاستطلاع والقصف.

وفضائيا، تعرض الصين هذا العام النموذج المصغر لمكوك الشحن الفضائي "هاولونغ" ولأول مرة -أيضا- العينات الأولى على الإطلاق التي تم أخذها مما يعرف بالجانب البعيد المظلم للقمر.

وكان المسبار الصيني "تشانغ 6" قد عاد إلى الأرض في يونيو/حزيران الماضي حاملا معه تلك العينات، وهو أول مسعى من نوعه في تاريخ استكشاف الإنسان للقمر.

ظهور أول

وبث التلفزيون الصيني الحكومي حينها صورا للكبسولة التي تحمل العينات وهي تطفو تحت المظلة على السهول في إقليم منغوليا الداخلية، وكان صاروخ "لونغ مارش 5" قد انطلق حاملا المركبة الفضائية "تشانغ 6" من ساحل مقاطعة جزيرة هياينان (جنوب غرب) يوم 3 مايو/أيار الماضي.

كما شهد المعرض أول ظهور لسفينة قتالية صينية تبحر بدون ملاحين تدعى "جاري-يو إس في-إي" أو "أوركا" ويبلغ طولها 50 مترا ووزنها 500 طن، ويمكن أن تبحر بمدى يصل إلى 4 آلاف ميل بحري، ولها قدرات على شن ضربات بعيدة المدى، ولها قدرات بالدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ والغواصات، كما تقول المصادر الرسمية الصينية.

ووافق أمس الذكرى الـ75 لتأسيس سلاح الجو الصيني، الذي وصل إلى مستوى تقني متقدم في تصنيع ذاتي لطائرات مقاتلة وناقلة خلال العقدين الماضيين.

وحسب المتحدث باسم القوات الجوية الصينية، فإن طرازي طائرات "إيه جيه 20″ و"جيه- 35 إيه" سيتكاملان بقدارتهما في العمليات المستقبلية، مما يؤشر على تزايد متوقع في الاعتماد عليهما بأسراب الجيش، إلى جانب القدرات الصاروخية التي كشف عنها خلال السنوات القليلة الماضية، وفق الإعلام الرسمي.