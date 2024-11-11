صحف عالمية: الدمار بشمال غزة يذهل مسؤولي الإغاثة

ركزت صحف عالمية على تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الغزيون في شمال القطاع، في ظل استمرار عملية عسكرية هي الأعنف منذ بداية الحرب.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الدمار في شمال غزة أذهل مسؤولي الإغاثة المخضرمين.

وسلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء على نتائج استطلاع للرأي -أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي- أظهر انقساما عميقا بين الإسرائيليين إزاء الحرب على حزب الله اللبناني.

ويعتقد 46.5% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب أن تسعى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع حزب الله، في حين يرى 46% أنه يجب أن يواصل جيشهم القتال من أجل وضع حد لإطلاق الصواريخ اليومي على شمال إسرائيل.

من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن واشنطن جمدت صفقة كانت ستبيع بموجبها نحو 130 جرافة من طراز "دي 9" لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك بسبب استخدام الجرافات في هدم المنازل في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجميد واشنطن نقل الجرافات إلى إسرائيل "جاء في وقت تحتاج فيه الأخيرة إلى عشرات الجرافات من طراز (دي 9)، التي كانت أكثر نشاطا في قطاع غزة، قبل خروجها للصيانة".

وقال سكان بلدة ترمسعيا في الضفة الغربية، ومعظمهم من حملة الجنسية الأميركية، إنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب دعم الإدارة الديمقراطية غير المشروط لإسرائيل، وفق تقرير أعدته صحيفة لوتون السويسرية.

ولا يمثل فوز الجمهوري دونالد ترامب مفاجأة بالنسبة إليهم، إذ قالوا للصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفعل ما يريد سواء كان ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في البيت الأبيض.

بدورها، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن العاصمة الهولندية أمستردام في حالة من التوتر بعد أعمال العنف ضد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين.

ووفق الصحيفة، يقول عدد من السكان إن المدينة المعروفة بثقافتها المنفتحة أصبحت أكثر توترا، وسط تحول عميق نحو اليمين في السياسة الهولندية.

ونبهت إلى أن ذلك جاء في ظل الشعبية المتزايدة لحزب الحرية، الذي يتزعمه خيرت فيلدرز وفوزه في الانتخابات العام الماضي، إذ يعد من أشد المؤيدين لإسرائيل التي عاش فيها فترة من شبابه.