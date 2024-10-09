مشروع هدنة إسرائيلي يتيم تبناه بايدن وأسقطه نتنياهو

بعد هدنة نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الإنسانية المؤقتة التي دامت 7 أيام، وتم خلالها تبادل محدود للأسرى، أصدر مجلس الأمن الدولي في 27 مارس/آذار القرار رقم 2728 غير الملزم الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبالتوازي، استمرت مساعي الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين لتحقيق الأهداف ذاتها من دون نتيجة تذكر.

ونهاية الشهر السابع للحرب على غزة لاحت فرصة جدية وحيدة لوقفها عندما تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن مقترحا إسرائيليا لوقف إطلاق النار على 3 مراحل ما لبث أن أسقطه بنيامين نتنياهو بنفسه بإدخال مزيد من الشروط.

في المقابل، أثمر الرأي الاستشاري الذي أصدرته نهاية يوليو/تموز محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة– إتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية للحصول على دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ففي 19 سبتمبر/أيلول وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14، على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.