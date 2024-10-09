زوج كامالا هاريس لسكان أريزونا: طريق النصر يمر من هنا

قال دوغ إيمهوف، زوج المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس، لسكان ولاية أريزونا التي تعد ساحة معركة رئيسية للانتخابات، قبل بدء التصويت المبكر في الولاية، إن "الطريق إلى النصر يمر من هنا".

وأضاف إيمهوف -في خطابه أمام تجمع انتخابي في فينيكس بالولاية اليوم الأربعاء- أن "هذه الحملة تدور حول نوع البلد الذي سنكون عليه؟ هل ستتم حماية ديمقراطيتنا؟ هل ستتم استعادة الحريات الأساسية التي سلبها (الرئيس السابق والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة دونالد) ترامب منكم؟ هل سنشرع في طريق جديد للمضي قدمًا مع زوجتي كامالا هاريس و(نائبها) تيم والز".

وتابع "هنا في فينيكس، وفي أريزونا، وفي كل أنحاء ولايتكم العظيمة، سيكون لكم دور كبير في تحديد ذلك. والطريق إلى النصر يمر من هنا".

وأكد إيمهوف أن نائبة الرئيس كامالا هاريس "تقود جهود التعافي من الأعاصير"، معتبرا أن الرئيس السابق دونالد ترامب "وأتباعه يكذبون" بشأن استجابة الحكومة الفدرالية لإعصار هيلين.

وأضاف "إنهم ينشرون معلومات مضللة ومغلوطة، وهذا يعرض الأرواح للخطر. هذا خطأ. لقد وضعت كامالا دائما البلاد والشعب الأميركي في المقام الأول".

وكان ترامب قد انتقد عدم استجابة الحكومة الفدرالية لمساعدة سكان جنوب شرق الولايات المتحدة المتضررين من إعصار هيلين، واتهم هاريس بأنها "تريد سرقة ثروتكم والتخلي عنكم وعن عائلاتكم".

وتسبب إعصار هيلين جنوب شرقي البلاد في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا، وانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان. كما دمرت العاصفة طرقا وجسورا وأدت إلى فيضانات مدمرة امتدت من ولاية فلوريدا إلى فرجينيا.

وانتقد إيمهوف ترامب لتغيبه عن مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، معتبرا أن ترامب "يتهرب" من إجراء مناظرة أخرى ضد هاريس.

يُذكر أن هاريس متزوجة من اليهودي دوغ إيمهوف الذي قرر بعد دخول زوجته البيت الأبيض ترك مهنة المحاماة والتفرغ لقضية معاداة السامية التي قال إنها آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة، مما زاد تفاعله مع اليهود الأميركيين.

ولولاية أريزونا 11 صوتا من إجمالي أصوات المجمع الانتخابي الأميركي البالغ 538 صوتا، ويمثلها عضوان في مجلس الشيوخ، و9 أعضاء في مجلس النواب، وتُعرف -كأغلب الولايات الجنوبية- بولائها للجمهوريين.