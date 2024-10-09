خبير عسكري: الاحتلال يسعى لتطبيق "خطة الجنرالات" بهدف تفريغ شمال غزة

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي أن عمليات إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية لم تتوقف خلال الفترة الماضية، على الرغم من العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة.

وأشار -خلال فقرة التحليل العسكري- إلى أن القصف شمل مناطق متعددة، وصولا إلى سديروت وعسقلان.

وأوضح الفلاحي أن المقاومة تقصف القوات الإسرائيلية عندما تتوفر لديها المعلومات عن وجود تجمعات أو قوات في المنطقة.

وتطرق إلى العملية العسكرية الجارية في شمال غزة، مشيرا إلى وجود محورين للتقدم الإسرائيلي: أحدهما من الشرق باتجاه الغرب، والآخر من شارع الرشيد باتجاه الشرق.

وطرح الفلاحي تساؤلا حول إذا ما كان جيش الاحتلال يحاول الآن أن يوصل قواته المتقدمة من الشرق مع تلك المتقدمة من الغرب لقطع المنطقة الشمالية إلى قسمين، موضحا أن القوات الإسرائيلية، حسب تصريحاتها، غير قادرة على إخراج فصائل المقاومة الموجودة في المنطقة، التي تقدر بأكثر من 5 آلاف مقاتل.

وأكد الفلاحي أن العمليات العسكرية ضارية بين الطرفين، مشيرا إلى تدمير دبابة ميركافا في حي الإسراء غرب غزة، وقال إن الاحتلال يحاول الضغط بكل إمكانياته لتثبيت فصائل المقاومة ومنعها من القيام بأي عمليات قد تؤدي إلى خسائر في المناطق المحيطة.

خطة الجنرالات

وفي ما يتعلق بإعادة توزيع القوات الإسرائيلية، أوضح الفلاحي أنه تم نقل الجهد الأساسي إلى المنطقة الشمالية مع إضافة لواء جديد إلى القوات المتمركزة في القطاع، مشيرا إلى احتمال سحب لواء غفعاتي ودفعه باتجاه الشمال، لتصبح هناك 3 ألوية رئيسية تتركز في المنطقة الشمالية.

ولفت إلى أن الخطط الإسرائيلية المستقبلية تعتمد ما تسمى "خطة الجنرالات" التي تهدف إلى تفريغ المنطقة الشمالية بشكل كامل، وأضاف أن الهدف من هذه الخطة هو فصل القطاع الشمالي عن لواء غزة، ومنع المقاومة في هذه المنطقة من تعزيز القطاعات الأخرى في أثناء أي عملية عسكرية إسرائيلية.

وحذر الفلاحي من أن الاحتلال قد يلجأ إلى تقطيع أوصال المنطقة إلى مناطق محددة، ثم القيام بعملية تهجير وإفراغ هذه المناطق، على اعتبار أنها أصبحت قليلة العدد وضعيفة الإمكانيات في المقاومة.