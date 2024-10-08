فضيحة الحضارة.. لماذا يسكت الغرب عن مجازر إسرائيل؟

كان السابع من أكتوبر 2023 يوما مشهودا، فهو لا يشبه ما قبله من أيام، وقد شق العالم إلى نصفين. إن رؤية المقاومين الفلسطينيين وهم يطيحون بجنود الاحتلال الإسرائيلي ويلقون بهم من ظهور دبابات الميركافا قد هز غطرسة الغرب. تلك إهانة لم تحصل في تاريخ الكيان الصهيوني. وكانت تلك لقطة مؤسسة، هناك سيكتب التاريخ في الاتجاهين الصاعد والهابط، تاريخ الضحية وتاريخ القاتل. لن يقبل الغرب بأن تهان آلته العسكرية التي كان يستثمر فيها طوال عقود، كما ولن يقنع ورثة الشهداء أن يعودوا إلى أقل من حلم التحرير.

قادة العالم الغربي تحولوا في لحظة إلى حالة من تضامن العصبة، كانوا يحضرون إلى دولة الكيان ليساندوا حلفاءهم الصهاينة، بالأحضان والتربيت وعبارات التعزية الخارجة من أطراف المناخير. لكن وفي الواقع الفعلي كانت الطائرات والبارجات تأتي في إثرهم محملة بآلات الجحيم الذي سيصب فوق رؤوس الفلسطينيين.

للغرب تاريخ طويل في فلسفة الأنوار وحقوق الإنسان وديباجات العدل والإنسانية، وتلك واجهة تنطلي على حسني النوايا أو المنبهرين بالعلمانية والثقافة الغربية. لقد قرّح الألم ضمائر المخدوعين بالغرب: كيف يرضى ويسكت الغرب المتحضر عن المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ثم اللبنانيين طوال عام؟

فلننظر بعين التاريخ لنرى إن كانت إسرائيل تمثل، في نواحٍ كثيرة، صورة مصغرة عن الغرب المتوحش الذي يحمل شعارات التنوير والحرية والإنسانية، لكنه في الممارسة يعتمد على سياسات القمع والاستغلال؟ هل إسرائيل استمرار للنمط الاستعماري الغربي الذي فرض السيطرة والهيمنة على الشعوب الأصلية، مع الإبقاء على واجهة من القيم الإنسانية؟

تاريخ العنف في حروب الغرب

تاريخ التدمير العنيف في الحروب التي خاضها الغرب يمتد على مدى قرون طويلة، حيث شهدت تلك الحروب تأثيرات مدمرة على المجتمعات والمدن والبنية التحتية. إذا أردنا الحديث عن أبرز الأمثلة على هذا التدمير، فسنبدأ بالعصور الوسطى ونتقدم نحو الحروب الحديثة.

فقد شهدت الحروب الصليبية تدميرًا هائلًا للمدن والقرى في البلدان العربية والإسلامية، حيث قامت الجيوش الأوروبية بمهاجمة القدس ومدن أخرى، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين. أحد أبرز الأمثلة كان سقوط القدس عام 1099 حيث ارتكبت مذابح مروعة بحق السكان العرب والمسلمين وتتحدث الأدبيات الصليبية نفسها عن قتل نحو سبعين ألف في القدس لوحدها.

أما فترة الاستعمار فقد شهدت دمارًا ثقافيًا واجتماعيًا واسع النطاق، حيث قام الأوروبيون بتدمير حضارات بأكملها في أمريكا الشمالية والجنوبية، أفريقيا، والهند. على سبيل المثال، تدمير إمبراطورية الأزتك عام 1521، بالإضافة إلى سياسات الأرض المحروقة في أفريقيا خلال فترات التوسع الإمبراطوري البريطاني والفرنسي.

إن فهم موقف الغرب تجاه الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يستدعي النظر إلى تعقيد العوامل التاريخية، الدينية، والسياسية التي تؤثر على صنع القرار الغربي. إن الاستعمار، والسرديات الدينية، والتحالفات الجيوسياسية، والمصالح الاقتصادية كلها تلعب دورًا في تبرير دعم الغرب لإسرائيل على الرغم من التدمير الذي تمارسه. ولعل ما قام به الغرب من حروب إبادة في الأميركيتين هو صورة بانورامية موسعة عما تفعله إسرائيل ضد الفلسطينيين، ففي تاريخ الاستعمار الغربي لأمريكا اللاتينية، ارتكبت القوى الأوروبية إبادة جماعية بحق السكان الأصليين، مع تدمير حضاراتهم وإحلال مجموعات مهاجرة أوروبية محلهم. هذه الممارسات بدأت في أواخر القرن الخامس عشر واستمرت لعقود، وشهدت مستويات هائلة من القتل والتدمير، مما أدى إلى انقراض ملايين البشر وتفكك حضارات قديمة.

ومع انخفاض أعداد السكان الأصليين بشكل حاد بسبب القتل والأمراض، بدأت السلطات الاستعمارية بجلب العبيد الأفارقة لتعويض النقص في القوة العاملة. على مر القرون، أصبحت إفريقيا مصدرًا رئيسيًا للعبيد، وتم إحلالهم في مزارع ومناجم أمريكا اللاتينية.

وكان من نتائج الاستيطان الغربي في الأميركيتين أن انخفض عدد السكان الأصليين بشكل كارثي خلال القرنين الأولين من الاستعمار. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 80% و90% من السكان الأصليين في الأميركتين ماتوا خلال تلك الفترة، سواء بسبب القتل المباشر أو الأمراض.

وكان من نتائج الاستيطان الغربي فقدان الهوية الثقافية للشعوب الأصلية حيث تم تدمير حضارات بأكملها بما في ذلك لغاتها وثقافتها وممارساتها الدينية. وتم استبدال هذه الثقافات بالحضارة الأوروبية المسيحية، وتم إجبار ما تبقى من السكان الأصليين على التحول إلى المسيحية والتخلي عن عاداتهم التقليدية. ونتيجة لهذه الإبادات، أصبحت المجتمعات الجديدة التي تشكلت في أمريكا اللاتينية مزيجًا من المستوطنين الأوروبيين والعبيد الأفارقة، حيث تم تهميش السكان الأصليين بشكل كبير في الهياكل الاجتماعية الجديدة.

إن التدمير الحضاري والإحلال القسري للسكان في الأميركيتين الشمالية والجنوبية هو واحد من أشد الفصول قسوة في تاريخ الاستعمار، حيث تم القضاء على شعوب بأكملها وتفكيك حضارات مزدهرة.

الحروب الأميركية

أما في الشرق فإن الحالة لم تكن أقل بؤسا وتوحشا ففي الفلبين وفيتنام، تركت التدخلات العسكرية والسياسية الأمريكية آثارًا عميقة على هاتين الدولتين من حيث الدمار، المعاناة الإنسانية، والتحولات الاجتماعية والسياسية. كل من الفلبين وفيتنام تعرضتا لتدخلات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة، وتبعات تلك التدخلات تستمر حتى اليوم.

فقد ألقت الولايات المتحدة كمية هائلة من القنابل على فيتنام تقدر بنحو 7.5 مليون طن من القنابل خلال حرب فيتنام، وهو أكثر من كمية القنابل التي أسقطت خلال الحرب العالمية الثانية بأكملها. واستخدم الجيش الأميركي الأسلحة الكيميائية مثل النابالم والعامل البرتقالي (Agent Orange) وهو مادة سامة استخدمت لإزالة الغابات. هذه الأسلحة تسببت في دمار هائل للبنية التحتية، الأراضي الزراعية، والغابات، إضافة إلى تأثيرات صحية طويلة الأمد على السكان.

لقد ارتكبت القوات الأمريكية عدة مجازر بحق المدنيين الفيتناميين، أشهرها مذبحة ماي لاي (1968)، حيث قتل الجنود الأمريكيون أكثر من 500 مدني، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، بطريقة وحشية. ويُقدر أن عدد القتلى خلال حرب فيتنام بحوالي 3 ملايين فيتنامي (معظمهم من المدنيين)، بالإضافة إلى 58,000 جندي أمريكي. ملايين آخرون جُرحوا أو نزحوا بسبب الحرب.

وبسبب القصف الكثيف والأعمال العسكرية، عانى الفيتناميون من نزوح جماعي وتدمير قرى بأكملها. كما شهدت البلاد انهيارًا في البنية التحتية، واضطر الملايين إلى العيش في ظروف قاسية لعقود بعد انتهاء الحرب.

إبادات ارتكبها الاحتلالان البريطاني والفرنسي في العالم

ارتكب الاحتلالان البريطاني والفرنسي على مدار قرون طويلة سلسلة من الإبادات والمذابح بحق شعوب مختلفة خلال فترة الاستعمار. تلك الإبادات كانت مدفوعة بالتوسع الإمبريالي والرغبة في السيطرة على الموارد والمناطق الحيوية. وشكل الاستعماران البريطاني والفرنسي قوتين رئيسيتين في النظام الاستعماري العالمي، ولم تقتصر سياساتهما على الاستغلال الاقتصادي فحسب، بل شملت أيضًا القتل الجماعي والقمع العنيف لشعوب محتلة.

لقد كان الاستعمار البريطاني والفرنسي مسؤولين عن إبادة ملايين البشر عبر القارات من خلال سياسات القمع العنيف، التهجير القسري، الاستغلال الاقتصادي، ونشر الأمراض. وكان استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية منهجًا شائعًا في الإمبراطوريتين، ما أدى إلى تدمير الحضارات والثقافات المحلية وفرض هياكل اجتماعية وسياسية غير عادلة تستمر آثارها حتى اليوم.

الضمير والعقل والعقيدة

ينظر العالم الغربي إلى إسرائيل وهي تدمر غزة وجنوب لبنان والضاحية الجنوبية ولا يحرك ساكنا، بل يشجعها ويمدها بالأسلحة. كيف نفهم ذلك من الناحية الفكرية والفلسفية والثقافية في العقل الغربي؟.

لفهم الموقف الغربي من دعم إسرائيل في ذلك، وتحليل هذا السلوك من الناحية الفكرية والفلسفية والثقافية، يمكن النظر إلى عدة عوامل مترابطة تسهم في تشكيل هذا الموقف، وهي تتداخل بين السياسة، التاريخ، الثقافة، والإدراك الغربي للأزمات في الشرق الأوسط. و هذه العوامل تشمل ما يلي:

1- الموروث الاستعماري والعنصرية البنيوية

ا لاستعمار: الإرث الاستعماري الأوروبي شكل نظرةً متجذرة تقوم على الهيمنة والتحكم في "الآخر" غير الأوروبي، خاصة العالم الإسلامي والعربي. في هذه النظرة، تكون حياة وحقوق الشعوب المستعمَرة أقل قيمة. الفهم الغربي للصراعات في الشرق الأوسط غالبًا ما يتجاهل السياق التاريخي للاستعمار وتأثيره المستمر على السياسات الحالية، وبالتالي قد يفسر عدم الاكتراث بمعاناة الفلسطينيين واللبنانيين كتجسيد لاستمرارية هذا الفكر.

الإرث الاستعماري الأوروبي شكل نظرةً متجذرة تقوم على الهيمنة والتحكم في "الآخر" غير الأوروبي، خاصة العالم الإسلامي والعربي. في هذه النظرة، تكون حياة وحقوق الشعوب المستعمَرة أقل قيمة. الفهم الغربي للصراعات في الشرق الأوسط غالبًا ما يتجاهل السياق التاريخي للاستعمار وتأثيره المستمر على السياسات الحالية، وبالتالي قد يفسر عدم الاكتراث بمعاناة الفلسطينيين واللبنانيين كتجسيد لاستمرارية هذا الفكر. العنصرية البنيوية: تنبع هذه النظرة أيضًا من مفاهيم عنصرية بنيوية تضع الشعوب غير الأوروبية، خصوصًا في الشرق الأوسط، في مرتبة أدنى. هذا الازدراء الثقافي يجعل التدمير الذي يصيب شعوب الشرق الأوسط أقل إدانة، إذ يتم التعامل مع الفلسطينيين على أنهم "ضحايا حتميين" لصراع يعتبره الغرب جزءًا من "مكافحة الإرهاب" أو "الحرب على التطرف".

2- السرديات الدينية والتاريخية الغربية

العوامل الفلسفية والثقافية: تُبنى المجتمعات الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة، على قيم ليبرالية تُعزز حرية الفرد والديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، غالبًا ما تُطبق هذه القيم بشكل انتقائي، حيث تُعتبر إسرائيل منارة للديمقراطية في الشرق الأوسط، بينما يتم التقليل من شأن أو تبرير أفعالها في الأراضي المحتلة.

كما ويمتلك العالم الغربي تاريخًا طويلًا في رؤية الشرق الأوسط من خلال عدسة استشراقية، تصور المنطقة على أنها متخلفة وغير متحضرة وتحتاج إلى توجيه غربي. يمكن أن يؤدي هذا المنظور إلى نقص في التعاطف والفهم لتجارب العرب والفلسطينيين.

يضاف إلى ذلك تمثيل الإعلام والتحيز، فغالبًا ما كانت التغطية الإعلامية الغربية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني سردًا متحيزًا، يركز على مخاوف الأمن الإسرائيلي ويقلل من معاناة الفلسطينيين وحقوقهم. يمكن أن يساهم ذلك في تصور عام مشوه للصراع.

التأثير الديني: يلعب الدين دورًا كبيرًا في تشكيل النظرة الغربية للصراع. بالنسبة للمسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة، مثلاً، هناك دعم أيديولوجي قوي لإسرائيل بناءً على تفسيرات كتابية تعتبر تأسيس دولة إسرائيل مقدمة لنهاية العالم أو عودة المسيح. هذا يساهم في إضفاء بعد مقدس على الدعم لإسرائيل، بغض النظر عن الانتهاكات أو الدمار الذي تتسبب فيه.

يلعب الدين دورًا كبيرًا في تشكيل النظرة الغربية للصراع. بالنسبة للمسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة، مثلاً، هناك دعم أيديولوجي قوي لإسرائيل بناءً على تفسيرات كتابية تعتبر تأسيس دولة إسرائيل مقدمة لنهاية العالم أو عودة المسيح. هذا يساهم في إضفاء بعد مقدس على الدعم لإسرائيل، بغض النظر عن الانتهاكات أو الدمار الذي تتسبب فيه. الإرث التاريخي اليهودي-المسيحي: الغرب يشارك في سردية تاريخية وثقافية تعتبر اليهودية جزءًا من تراثه الديني والحضاري، وبالتالي يتم اعتبار إسرائيل امتدادًا طبيعيًا لهذا الإرث، في حين تُرى الشعوب العربية والإسلامية كخصوم تاريخيين.

3- العلاقة الاستراتيجية والمصالح الجيوسياسية

التحالفات الاستراتيجية: تعدّ إسرائيل شريكًا استراتيجيًا قويًا للغرب، خصوصًا الولايات المتحدة. ومن منظور استراتيجي، يُنظر إلى إسرائيل كحليف مهم في الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ الإيراني أو الحركات الإسلامية، وبالتالي يصبح دعم إسرائيل بغض النظر عن أفعالها جزءًا من استراتيجية حماية المصالح الغربية. وقد أقامت إسرائيل علاقات قوية مع الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدات عسكرية ودعمًا دبلوماسيًا كبيرًا. كما تؤثر مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الدول الغربية، مثل أيباك AIPAC في الولايات المتحدة، بشكل كبير على قرارات السياسة الخارجية. ويمكن القول إن اللوبي الإسرائيلي يحكم العقل السياسي في الولايات المتحدة، فهو متغلغل في بنى كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

تعدّ وقد أقامت إسرائيل علاقات قوية مع الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدات عسكرية ودعمًا دبلوماسيًا كبيرًا. كما تؤثر مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الدول الغربية، مثل أيباك AIPAC في الولايات المتحدة، بشكل كبير على قرارات السياسة الخارجية. ويمكن القول إن اللوبي الإسرائيلي يحكم العقل السياسي في الولايات المتحدة، فهو متغلغل في بنى كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. الأسلحة والتجارة: بالإضافة إلى ذلك، تمثل إسرائيل واحدة من أكبر المشترين والمستخدمين للتكنولوجيا العسكرية الغربية، ووجود نزاع مستمر يعني استمرار الطلب على الأسلحة والأنظمة الدفاعية، مما يعزز الصناعات العسكرية الغربية. هذه المصالح التجارية قد تساهم في التغاضي عن التدمير الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين واللبنانيين. ويُعتبر الشرق الأوسط منطقة حيوية لأمن الطاقة العالمي، وموقع إسرائيل الاستراتيجي وقوتها العسكرية تجعلها شريكًا جذابًا للدول الغربية التي تسعى للحفاظ على نفوذها في المنطقة.



4- إعادة صياغة سردية الصراع

خطاب "الحرب على الإرهاب": بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، تبنى الغرب خطاب "الحرب على الإرهاب"، والذي تم استخدامه لإضفاء الشرعية على العديد من التدخلات العسكرية والتصرفات القمعية. وقد نجحت إسرائيل في توظيف هذا الخطاب لتبرير عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، حيث يتم تصوير المقاومة الفلسطينية واللبنانية كجزء من الإرهاب الدولي. وهذه السردية تجعل الجمهور الغربي أكثر تقبلًا للأفعال الإسرائيلية.

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، تبنى الغرب خطاب "الحرب على الإرهاب"، والذي تم استخدامه لإضفاء الشرعية على العديد من التدخلات العسكرية والتصرفات القمعية. وقد نجحت إسرائيل في توظيف هذا الخطاب لتبرير عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، حيث يتم تصوير المقاومة الفلسطينية واللبنانية كجزء من الإرهاب الدولي. وهذه السردية تجعل الجمهور الغربي أكثر تقبلًا للأفعال الإسرائيلية. شيطنة المقاومة: ثقافيًا، تساهم وسائل الإعلام الغربية بشكل كبير في تشويه صورة المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية، وتصويرها على أنها حركات عنف غير مشروعة، بينما يتم تبرير العنف الإسرائيلي باعتباره دفاعًا مشروعًا. هذا التحيز الإعلامي يغذي الإدراك الشعبي بأن إسرائيل تتصرف في إطار الدفاع عن نفسها، رغم حجم الدمار والضحايا المدنيين.

5- العلمانية والتسويق للديمقراطية إسرائيل كـ"دولة ديمقراطية"

في الثقافة السياسية الغربية، تُعتبر إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهذه الصورة تعزز الدعم الغربي لها بوصفها "واحة من الديمقراطية" في منطقة مليئة بالديكتاتوريات والصراعات. هذا يخلق تناقضًا بين المبادئ الغربية التي تقوم على حقوق الإنسان والديمقراطية وبين دعمهم لسياسات إسرائيل العنيفة، ولكن يتم تفسير ذلك من خلال تفضيل "الحفاظ على الديمقراطية" حتى لو على حساب القيم الإنسانية.

6- النظرة البراغماتية للقوة والسلطة

مفهوم القوة: الفكر الغربي، الذي تأثر بفلاسفة مثل نيكولا مكيافيلي وتوماس هوبز، ينظر إلى العلاقات الدولية من زاوية براغماتية واقعية تقوم على القوة والمصلحة. في هذه النظرة، يكون الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار القوة الإقليمية وحماية المصالح الحيوية، دون النظر إلى الاعتبارات الأخلاقية. دعم إسرائيل رغم أفعالها التدميرية ينسجم مع هذه النظرة، حيث يُرى الحفاظ على التحالف الاستراتيجي معها كأولوية أعلى من المساءلة الأخلاقية.

يمكن القول أخيرا إن العلاقة بين الغرب وإسرائيل نموذج معقد يعكس تناقضًا صارخًا بين القيم المعلنة والممارسات الفعلية. فإسرائيل، ككيان استيطاني، تستند إلى سياسات الإحلال القسري للسكان الأصليين، مما يُعيد إلى الأذهان نمط الاستعمار الغربي الذي شهدته مناطق عديدة عبر التاريخ. على الرغم من ادعاءات الغرب حول قيم التنوير، الحرية، والعدالة، فإن ممارسات إسرائيل، بما في ذلك الاحتلال العسكري، التمييز العنصري، والممارسات القمعية، تعكس استمرارًا لمنهجية الاستعمار الغربي المتوحش. هذا السياق يبرز ازدواجية المعايير في السياسة الغربية، حيث تُحجب انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين تحت ستار الدعم الاستراتيجي لإسرائيل.

تتجلى هذه العلاقة في الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه القوى الغربية، والتي تُعتبر متواطئة في إدامة هذا الوضع. إن الأيديولوجيات الاستعمارية القديمة تستمر في الظهور في سياقات جديدة، مما يُسلط الضوء على ضرورة إعادة التفكير في الخطابات حول حقوق الإنسان والديمقراطية.

وفي النهاية، تُعتبر العلاقة بين الغرب وإسرائيل تجسيدًا لإرث الاستعمار الذي يتجاوز الحدود الجغرافية ويؤثر على حياة الملايين.